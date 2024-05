Verband der Osteopathen Deutschland e.V.

Run für die Osteopathie: Hochsprung-Olympiasiegerin am Start

150 Jahre Osteopathie: Verband der Osteopathen Deutschland beim City Marathon Wiesbaden

In rund einem Monat ist es soweit: Wenn sich am 22. Juni Tausende beim 3. Ikano Bank City Marathon Wiesbaden auf den Weg machen, ist auch der Verband der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V. mit einem großen Team am Start. Denn am gleichen Tag wird der 150. Geburtstag der Osteopathie-Gründung gefeiert. In Wiesbaden mit prominenter Unterstützung: Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Hochsprung, Heike Henkel, geht als Osteopathie-Botschafterin auf die 5-Kilometer-Distanz, leitet ein Warm-Up für alle Teilnehmer und steht am VOD-Stand für Fragen zur Verfügung.

Mit rund 60 Läuferinnen und Läufer wird der VOD auf nahezu allen Distanzen antreten. "Wir sind Osteopathie" ist das Motto der Osteopathen und Unterstützer, das auch auf den markanten blauen T-Shirts sichtbar sein wird. Am VOD-Stand auf dem Expo-Gelände am Bowling Green geben Mitarbeiterinnen am Freitag, 21. Juni, von 10 bis 19 Uhr und am Samstag, 22. Juni, von 10 bis 22 Uhr Auskunft rund ums Thema Osteopathie. Hintergrund ist der 150. Jahrestag der Osteopathie-Gründung durch den amerikanischen Arzt Dr. Andrew Taylor Still. Am Samstag besteht am VOD-Stand ab 15 Uhr die Möglichkeit, mit der Osteopathie-Botschafterin Heike Henkel ins Gespräch zu kommen. Die mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Hochsprung leitet abends kurz vor dem 5-km-Lauf ein Warm-Up und geht selbst mit auf die Strecke.

"Osteopathie ist aus dem Spitzen-, Vereins- und Freizeitsport nicht mehr wegzudenken. Auch ich habe sehr gute Erfahrungen mit osteopathischen Behandlungen gemacht", unterstreicht Heike Henkel und ergänzt: "Es ist deshalb wichtig, in Sachen Ausbildung und Ausübung, für Patienten- und Verbraucherschutz gemeinsam sprichwörtlich die Messlatte höherzulegen. Dazu wäre es wichtig, die Osteopathie berufsgesetzlich zu regeln. Dann haben nicht nur Spitzensportler, sondern auch Millionen Patienten die Gewissheit, an einen guten Osteopathen zu geraten. Dabei unterstütze ich den VOD gerne."

Das große Laufwochenende in Wiesbaden startet bereits am 21. Juni mit dem Schulklassen-Lauf für Kinder im Klassenverbund von der 1.-10. Klasse. Neben dem Marathon werden am 22. Juni Halbmarathon, 10 km, 5 km, 3 km-Kinderlauf sowie die beliebten Marathon-Staffelwettbewerbe angeboten (Start ab 19 Uhr vor dem Kurhaus). Veranstalter ist die Sporthilfe Wiesbaden. 30 Aussteller auf der EXPO, zahlreiche Gastronomie-Angebote, ein neuer Fun-Park mit großer Kletterwand, Tennis- und Golfdemonstration, Torwand oder Balancier-Kästen bieten Abwechslung. Erwartet werden an den beiden Tagen rund 10.000 Menschen.

Gut zu wissen:

Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Osteopathie ist bei vielen Krankheiten sinnvoll und behandelt vorbeugend.

Hintergrund:

Als erster und mit bundesweit mehr als 6.200 Mitgliedern größter Berufsverband setzt sich der VOD für Patientensicherheit und Verbraucherschutz ein. Der VOD e.V. fordert hierfür eine berufsgesetzliche Regelung und die Schaffung des eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf, informiert sachlich und neutral, fördert Forschungsprojekte und betreibt Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen. Über 2 Millionen Besucher informieren sich jedes Jahr auf osteopathie.de. Fast 100 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen Osteopathie.

