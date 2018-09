Titel: Paula kommt - Sexpedition Deutschland; Staffel: 1; Sendetermin: 12.9.2018, 20:15 Uhr Person: Paula Lambert; Lukas Klaschinski; Copyright: sixx / Claudius Pflug; Fotograf: Claudius Pflug; Bildredakteur: Clarissa Schreiner; Dateiname: 1359037.tif; Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - "Guter Sex ist der Mut, zu den eigenen Sehnsüchten zu stehen, manchmal auch Tabus zu brechen und sich immer neuen Herausforderungen zu stellen." Sex-Expertin Paula Lambert weiß, wovon sie spricht: Zusammen mit ihrem neuen Co-Host Lukas Klaschinski widmet sie sich in der zweiteiligen Doku "Paula kommt! Sexpedition Deutschland" der schönsten (Neben-) Sache der Welt - und der Frage, was in Liebe, Lust und Partnerschaft wirklich Erfüllung bringt. Ist täglicher Sex der Weg aus der Bettflaute? Warum geht Frau zum Vulva Watching? Wird eine Beziehung intimer, wenn man absolut ehrlich zueinander ist? Paula Lambert und Lukas Klaschinski geben die Antwort - aus weiblicher und männlicher Perspektive. Und gehen bei ihrer Recherche auch an die persönlichen Grenzen: Im so genannten "Handarbeitskurs" muss Lukas zum Beispiel feststellen, dass in Sachen "Fingerfertigkeit" auch bei ihm durchaus noch Luft nach oben ist ... "Eines habe ich verstanden: Wer neugierig und aufgeschlossen im Bett bleibt und seine inneren Wünsche kennt, der hat gute Chancen auf ein erfülltes Sexleben", resümiert der Moderator und Kommunikationscoach seine Erfahrungen während der "Sexpedition". sixx zeigt die erste Folge von "Paula kommt! Sexpedition Deutschland" am Mittwoch, 12. September 2018, um 20:15 Uhr. Die zweite Folge ist dann eine Woche später, am 19. September 2018, um 22:05 Uhr zu sehen.

Außerdem zeigt sixx ab 12. September ebenfalls immer mittwochs insgesamt sechs neue Folgen des Sex-Talks "Paula kommt! Sex und gute Nacktgeschichten". Mit ihren Gästen spricht Paula Lambert u.a. über ungewöhnliche Sexfantasien, sexuelle Differenzen in Beziehungen - und wie man sie lösen kann - und die prickelnde Lust am Schmerz. Zum Abschluss des sixxy Mittwochs steht Paula Lambert den sixx-Zuschauern ab 23:10 Uhr in der zweiten Staffel ihrer Call-In-Show "Paula kommt ... am Telefon" live mit Rat und Tat bei allen Fragen rund um die Themen Liebe, Lust und Zweisamkeit zur Seite. Der direkte Draht ins Studio: 0800 - 4766662 oder per Email an paula-kommt-am-telefon@constantin-entertainment.de.

Der neue Mittwochs-Dreier am 12. September mit Paula Lambert im Überblick:

20:15 Uhr: "Paula kommt! Sexpedition Deutschland" 21:25 Uhr: "Paula kommt! Sex und gute Nacktgeschichten" 23:20 Uhr: "Paula kommt ... am Telefon"

Auch in der neuen, exklusiven Web-Serie "Nacktgefragt - Paula kommt, Lukas auch" widmen sich Paula Lambert und Lukas Klaschinski auf www.sixx.de/paula-kommt, in der sixx-App und via HBBTV weiteren brennenden Fragen rund um Sex, Liebe und Beziehung - von Für und Wider der Seitensprung-Beichte bis hin zum ewig polarisierenden Dauerbrenner: "Schlucken, ja oder nein?"

Sex-Expertin Paula Lambert - ab 12. September immer mittwochs ab 20:15 Uhr auf sixx.

