„Carolin Kebekus live – SHESUS“ sorgt für irdische Freude in der ARD

Köln (ots)

Halleluja! Das himmlische Soloprogramm „Carolin Kebekus live – „SHESUS“ findet seinen irdischen Weg in die ARD: online first ab dem 25.02.2026 in der ARD Mediathek und Samstag, den 28. Februar 2026 um 23:35 Uhr im Ersten.

Heerscharen von Comedy-Fans sind Carolins Ruf bereits in die Arenen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz gefolgt. Das Erste und der WDR geben nun auch den TV-Zuschauerinnen und Zuschauern die Gelegenheit, die Hohepriesterin des Humors für ein Programm zu feiern, das sich humorvoll und pointiert rund um das Thema Mutterschaft dreht. Es geht um Frauenbilder und Doppelmoral, um Schwangerschaft und ums Gebären, ums Muttersein, ums Stillen in der Öffentlichkeit – und auch um Hasskommentare. Carolin Kebekus springt über 90 Minuten von einer persönlichen Geschichte zur nächsten und verkündet ihre feministischen Botschaften mit einem unverwechselbaren Mix aus Spaß, Charme und klarer Haltung.

Carolin Kebekus: „Bekommt eine Frau ein Baby, soll sie am besten alles können: Eine natürliche Geburt haben, stillen, Holzspielzeug besitzen, das Baby nicht zu früh in die Kita bringen. Ich habe bei SHESUS große Freude daran, das Bild der perfekten Mutter aufzubrechen! Und falls jemand wegen ‚SHESUS‘ Gotteslästerung befürchtet… Keine Sorge, das haben wir geklärt und ganz offiziell im Himmel nachgefragt. Und was soll ich sagen: Sie findet es sehr witzig!“

Carolin Kebekus ist seit vielen Jahren eng mit der ARD und dem WDR verbunden. „Die Carolin Kebekus Show“ verhandelt regelmäßig zentralen Themen, die auch in Carolins Wertekanon wichtig sind: Gleichberechtigung, Female Empowerment und die Herausforderungen, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Im letzten Jahr sorgte die Künstlerin in der ARD zudem mit ‚#Kinderstören‘ für große Aufmerksamkeit: Um auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen, kaperte sie um 20:15 Uhr die Primetime und ließ so den „heiligen Tatort“ 15 Minuten später beginnen.

Produziert wurde das Soloprogramm „SHESUS“ von der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH.

Redaktion WDR: Leona Frommelt

Das Erste, Samstag, 28.02.2026, 23:35 Uhr, online first ab dem 25.02.2026 in der ARD Mediathek, WDR Fernsehen am 07.03.2026 um 21:45 Uhr.

