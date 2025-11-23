PRESSEPORTAL Presseportal Logo

WDR Westdeutscher Rundfunk

So klingt Vorfreude: NRW-Adventskonzert 2025
WDR überträgt live aus Viersen-Dülken

So klingt Vorfreude: NRW-Adventskonzert 2025
Köln (ots)

Musikalischer Glanz am Vorabend des dritten Advents: Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit überträgt der WDR am Samstag, 13. Dezember, um 20:15 Uhr live das traditionelle Adventskonzert der Landesregierung – im Fernsehen und in WDR 3. Als Gastgeber des hochkarätig besetzten Konzerts in der Kirche St. Cornelius in Viersen-Dülken begrüßen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau.

Auf dem Programm in der neugotischen Kirche stehen traditionelle deutsche Weihnachtslieder, internationale Klassiker und festliche Orchesterwerke, aber auch moderne Stücke wie John Rutters transzendentale neue Chormusik.

Die Solistinnen des Abends sind Top-Stars der Klassikszene: Sopranistin Jeanine De Bique und Trompeterin Tine Thing Helseth. Unterstützt werden sie von der Nordwestdeutschen Philharmonie aus Herford unter der Leitung von Chefdirigent Jonathan Bloxham sowie von gleich drei Chören: dem WDR Rundfunkchor, den Knaben der Wuppertaler Kurrende und dem Jugendchor von St. Cornelius.

Zu Gast ist auch Schauspieler Martin Brambach, der zwischen den Musikstücken weihnachtliche Geschichten vortragen wird. Durch den Abend führt WDR-Moderatorin Susanne Wieseler.

Mitwirkende:

Jeanine De Bique, Sopran

Tine Thing Helseth, Trompete

Giovanni Solinas, Orgel

Nordwestdeutsche Philharmonie, Jonathan Bloxham (Leitung)

WDR Rundfunkchor, Simon Halsey (Leitung)

Wuppertaler Kurrende, Lukas Baumann (Leitung)

Jugendchor von St. Cornelius, Giovanni Solinas (Leitung)

Martin Brambach, Rezitation

Susanne Wieseler, Moderation

NRW feiert Advent

Festliches Konzert aus St. Cornelius in Viersen-Dülken

Sendetermine:

13.12. live im WDR Fernsehen ab 20:15 Uhr

13.12. live in WDR 3 ab 20:03 Uhr sowie in der WDR 3 App

24.12. Wiederholung im WDR Fernsehen ab 8:45 Uhr

Fotos finden Sie unter: www.ard-foto.de

Besuchen Sie uns auch in der WDR-Presselounge: presse.wdr.de



