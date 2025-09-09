WDR Westdeutscher Rundfunk

Liebesalarm – Die Show: Dennis und Benni Wolter starten neue Sendung in 1LIVE, auf Tik Tok und YouTube

Köln (ots)

Herzklopfen live on air: Ab dem 19. September heißt es jeden Freitag um 14:00 Uhr „1LIVE Liebesalarm – Die Show mit Dennis und Benni Wolter“. Die Zwillinge, bekannt durch ihren YouTube-Kanal „World Wide Wohnzimmer“, sind wieder zurück in der ARD und bekommen ihre eigene Sendung bei 1LIVE. Sie haben sich vorgenommen, die Singles im Sektor zu verkuppeln.

In jeder Folge steht ein Single im Mittelpunkt, der oder die sich in der Live-Show auf die Suche nach einem passenden Match begibt. Zwei Kandidatinnen oder Kandidaten stellen sich diesem Blind-Date im 1LIVE Haus – mit spontanen Challenges, unangenehm guten Fragen und echten Gesprächen. Die beiden Wolters sorgen mit ihrem ganz eigenen Humor für Tempo, Überraschungen und jede Menge Spaß.

„Als geborenes Traumpaar sind wir uns sicher: Wir finden das perfekte Match für unsere Sektor-Singles! Und um nichts dem Zufall zu überlassen, hat jeder von uns einen Match-Vorschlag im Gepäck. Lasset die Dates beginnen“, freuen sich Dennis und Benni Wolter auf die Liebesalarm-Show.

Diese Show ist unberechenbar, direkt – und vor allem ehrlich. Keine gestellten TV-Momente, keine Fake-Gefühle. Hier wird geflirtet, gezweifelt, gelacht und manchmal auch gecringed. Außerdem können die 1LIVE Userinnen und User jedes Date als TikTok Live und Youtube Live miterleben und die Singles sehen, bevor sie selbst einander sehen. Denn die Singles tragen die ganze Zeit eine Augenbinde. Ob es am Ende funkt? Das entscheiden die Singles und vielleicht auch ein bisschen das Publikum.

„1LIVE Liebesalarm – Die Show“ ist Dating-Radio zum Mitfiebern, Mitlachen und zum Mitlieben, live und unmittelbar. Dennis und Benni sind die perfekten Wingmen: chaotisch, direkt und mit Show-Instinkt. Wer also auf witzige Dates, etwas andere Fragen und ehrliche Verbindungen steht, darf das nicht verpassen.

Und wer selbst sein perfektes Match mit Hilfe von Dennis und Benni finden möchte, kann sich über 1live.de oder die 1LIVE App bewerben.

Ab dem 19. September, jeden Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr live in 1LIVE und ab 15:00 Uhr als TikTok LIVE und YouTube LIVE.

