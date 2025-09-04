WDR Westdeutscher Rundfunk

FASZINATION EUROPA – Ein Kontinent - Fünf Welten

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die sechsteilige Natur-Doku, erzählt von Benno Fürmann, entwickelt im Auftrag des WDR, entführt uns in die wilden und unentdeckten Ecken unseres Heimatkontinents. Die aufwendig produzierte Serie vom preisgekörnten Tierfilmer Christian Baumeister zeigt Europa in seiner vollen Vielfalt, von den eisigen Weiten Spitzbergens bis hin zur glühenden Mittelmeerküste.

Sendetermine:

ERLEBNIS ERDE

Ein Kontinent fünf Welten: 8. September 2025, 20:15 Uhr, Das Erste

Extreme Küsten: 15. September, 20:15 Uhr, Das Erste

Majestätische Berge: 22. September, 20:15 Uhr, Das Erste

Wildnis Stadt: 29. September, 20:15 Uhr, Das Erste

Alle Folgen ab 8. September in der ARD-Mediathek

In drei Jahren Produktionszeit und über 1000 Drehtagen an 50 verschiedenen Drehorten gelingt es Christian Baumeister und seinem Team, die Wunder von Europas abwechslungsreicher Natur in einer atemberaubenden sechsteiligen Serie einzufangen.

Folge 1: Ein Kontinent- Fünf Welten

Leoparden in Europas Bergen, Blauwale vor unseren Küsten und Füchse mitten in unseren Städten - Europas Natur wird oft unterschätzt! Von den eisigen Gletschern Islands bis zu den grünen Inseln der Azoren, von den schroffen Gipfeln des Kaukasus bis zur Millionenstadt London, zeigt der Film die erstaunliche Vielfalt unseres Heimatkontinents.

Folge 2: Extreme Küste

Vom gefrorenen Polarmeer, wo Eisbären und Rentiere ums Überleben kämpfen, bis zu den warmen Stränden des Mittelmeers, wo Flamingos und farbenfrohe Korallen leben – die dynamischen Küsten Europas sind Schauplatz einiger der spektakulärsten Naturereignisse unseres Kontinents. In Norwegens Fjorden jagen Orcas und Buckelwale Seite an Seite, während an der Küste Irlands das Leben im Ozean in magischem Licht erstrahlt.

Folge 3: Majestätische Berge

Europas Gebirge sind ein atemberaubender, doch unbarmherziger Lebensraum. Steinadler segeln über die Gipfel der Alpen, während Hirsche in den Highlands bis aufs Blut kämpfen. Nachwuchs sorgt für Aufregung bei den Affen von Gibraltar, und in Norwegens Hochebenen trotzen Moschusochsen der eisigen Kälte.

Folge 4: Geheimnisvolle Wälder

Europas Wälder sind das Zuhause einer faszinierenden Tierwelt – von der Taiga im Norden bis zu den Nebelwäldern im Süden. In Finnland jagt der Bartkauz lautlos über den Schnee, während Braunbären und Wölfe um Nahrung konkurrieren. Auf der Iberischen Halbinsel streifen Ginsterkatzen durch die nächtlichen Wälder, und in Polens Urwäldern kehrt ein fast ausgestorbener Riese zurück: der Wisent.

Folge 5: Ungezähmte Flüsse

Von Estlands Mooren bis zu den kristallklaren Wasserfällen der Plitvicer Seen könnten Europas Seen und Flüsse unterschiedlicher kaum sein. In Frankreich jagen gnadenlose Welse nach Tauben, während sich Pelikane im Donaudelta um die besten Fische streiten. Mit einem einzigartigen Naturspektakel an Ungarns Theiß und der berührenden Geschichte der Rückkehr der Biber taucht der Film in die Geheimnisse europäischer Wasserwelten ein.

Folge 6: Wildnis Stadt

Selbst in den größten Metropolen ist uns die Natur oft näher, als wir denken. In Paris führen Ratten in unterirdischen Kanälen ein geheimes Leben, während Steinböcke die steilen Wände von Staudämmen erklimmen und Fledermäuse antike Bücher schützen. Der Film von Christian Baumeister zeigt das Zusammenleben von Mensch und Tier in Europa, wie wir es noch nie gesehen haben.

Ein Film von Christian Baumeister

Produktion: Light & Shadow GmbH im Auftrag des WDR (Federführung)

Redaktion: Klaus Kunde-Neimöth

Für akkreditierte Journalist:innen steht die Serie vorab im Vorführraum der WDR-Presselounge zur Ansicht bereit.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell