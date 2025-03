WDR Westdeutscher Rundfunk

ETERNAL YOU - Vom Ende der Endlichkeit

Der mehrfach ausgezeichnete ARD Dokumentarfilm - ab 3. April in der ARD Mediathek

Wie verändert Künstliche Intelligenz unseren Umgang mit Trauer und Tod? Mit dieser Frage und dem tiefen menschlichen Wunsch nach Unsterblichkeit beschäftigt sich der ARD Dokumentarfilm von Hans Block und Moritz Riesewieck.

Menschen aus aller Welt nutzen Agenturen, die mit Künstlicher Intelligenz Tote "zum Leben erwecken". Der Film begleitet die Pioniere und ersten User einer Technologie, die den Tod obsolet machen will. Joshua chattet Tag und Nacht mit dem digitalen Klon seiner verstorbenen ersten Freundin und lässt sie an seinem Alltag teilhaben. Christi möchte nur die Bestätigung, dass es ihrem verstorbenen besten Freund im Himmel gut geht, hat aber eine erschütternde Erfahrung mit seinem KI-Konterfei. Jang Ji-Sung trifft den VR-Klon ihrer verstorbenen 7-jährigen Tochter. Die Erfinder der Dienste lehnen jede Verantwortung für die tiefgreifenden psychologischen Folgen dieser Erfahrungen ab. Zahlreiche Wettbewerber hoffen auf einen lukrativen Markt, da religiöse und kollektive Trauerformen an Relevanz verlieren. Ist das der Anfang vom Ende der Endlichkeit?

ETERNAL YOU feierte seine Weltpremiere beim Sundance Film Festival im Januar 2024 und erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Bayerischen Filmpreis für den Besten Dokumentarfilm und eine „Cinema for Peace“ -Auszeichnung im Rahmen der diesjährigen Berlinale.

Der Film ist eine Produktion von beetz brothers film production in Koproduktion mit WDR, NDR, BR, SWR, rbb, SRF I SRG SSR, VPRO und Docmine, in Zusammenarbeit mit ARTE, ORF, NRK, Impact Partners (USA), Motto Pictures (USA) und Concordia Studio (USA).

Redaktion: Christiane Hinz, Jutta Krug (WDR), Dirk Neuhoff (NDR), Matthias Leybrand (BR), Mirjam Dolderer (SWR), Rolf Bergmann (rbb).

