Für Euch gehoben - „Wertvolle Schätze“ bei Türen auf mit der Maus

Köln (ots)

Die Vorfreude steigt: Am 3. Oktober öffnen um die 600 Veranstalter:innen für Kinder und Familien unter dem Motto „Wertvolle Schätze“ ihre Türen. Ob große Projekte, kleine Ideen oder coole Erlebnisse: Labore, Werkstätten, Fabriken, Institute, Unternehmen und Museen lassen am Aktionstag Kinder und Familien mit der Maus hinter die Kulissen schauen. Vom Wissenschaftsschatz bis hin zum wertschätzenden Miteinander ist alles dabei.

Wer selbst eine Veranstaltung für den 3. Oktober anbieten möchte, kann sich noch bis 3. September hier bewerben.

In Deutschland gibt es viele wertvolle Schätze - man muss sie nur erkennen und ans Licht holen. Gerade für Kinder hat vieles, was Erwachsenen in Alltag und Berufsleben ganz normal erscheint, einen besonderen Glanz. Auf Entdeckungsreise mit der Maus sammeln die Kinder so einen Schatz nach dem anderen.

Machen Bäume eigentlich Winterschlaf? Das erfährt man in Brandenburg bei einer abenteuerlichen Exkursion im wilden Wald Wanninchens. Rastende Zugvögel auf ihrem Weg in den Süden lassen sich auf einer Hallig hoch oben im Norden beobachten. Das Fraunhofer-Institut in Stuttgart zeigt außergewöhnliche Orte, an denen für die Zukunft geforscht wird und der Abwasserverband Braunschweig demonstriert, wie gereinigtes Abwasser zu einem nachhaltigen Schatz werden kann. Ein besonderes Miteinander mit einer lebensbejahenden Haltung prägt den Kinderhospizverein in Köln.

Was es noch alles am Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ zu entdecken gibt, welche Sachgeschichten man live erleben kann und wie man sich für einen Schatz-Besuch anmeldet, findet sich auf die-maus.de.

Redaktion „Türen auf mit der Maus“: Susanne Kuttler und Anja Myriam Anton

