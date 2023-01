WDR Westdeutscher Rundfunk

„So hat die Inflation mein Leben verändert!“ – 1LIVE erzählt die Geschichten junger Menschen

Köln (ots)

Träume von Berufsanfänger:innen platzen, der Alltag junger Menschen wird grauer, weil sie sich vieles nicht mehr leisten können: 1LIVE macht vom 23. bis 27. Januar das Thema Inflation zum Wochenschwerpunkt. Hörer:innen erzählen, wie die aktuelle Situation ihr Leben verändert. Außerdem gibt es Experten-Tipps zu den Themen Finanzen und Sparen.

„Ich habe meinen Traum vom eigenen Café begraben müssen!“

Julia (28) aus Grefrath ist in einer schwierigen Situation. Seit ihrer Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin ist ein eigenes Café ihr großer Traum. Im Oktober 2021 eröffnete sie das „Little Inn“ in der Grefrather Innenstadt. Doch wegen der Inflation und den steigenden Energiepreisen war es für sie nicht mehr zu finanzieren – zum 1.1.2023 musste sie wieder schließen. 1LIVE hat mit Julia ihr ehemaliges Café besucht und darüber gesprochen, wie es für sie jetzt weitergeht.

„Feiern gehen? Das ist schon lange nicht mehr drin!“

Der 21-jährige Dominik macht gerade eine Ausbildung zum Karosseriebauer in Duisburg. An den Wochenenden arbeitet er zusätzlich in einer Disco, um sich seinen Führerschein zu finanzieren. Den braucht er, weil er später einmal Berufsfeuerwehrmann werden will. Aufgrund der gestiegenen Kosten hat Dominik kaum noch Spielraum, um mit seinen Freunden rauszugehen. Wenn sie ihn fragen, ob er was mit ihnen unternehmen will, sagt er mittlerweile oft, dass er krank sei. Denn es ist ihm unangenehm, dass er kein Geld dafür übrig hat.

Experten-Tipps für Finanzen

Neben den Geschichten gibt 1LIVE in der Woche auch Tipps, wo es Hilfe gibt. Expertin Nora Wanzke vom ARD-Finanzpodcast Economista wird am 23.1. (12-13 Uhr) live in der Sendung zu Gast sein und die Fragen von Hörer:innen rund um die Themen Sparen und Finanzen beantworten. Weitere Inhalte der Themenwoche gibt es online auf 1live.de, in der 1LIVE App und auf den Social-Media-Kanälen von 1LIVE.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell