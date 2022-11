WDR Westdeutscher Rundfunk

International Emmy für Shaun-Weihnachtsspecial

Köln (ots)

Das Shaun-Weihnachtsspecial „Es ist ein Schaf entsprungen“ kann sich über einen besonders renommierten Preis freuen: In der Kategorie „Kids: Animation“ hat die internationale Netflix/Aardmann-Produktion den International Emmy gewonnen. Der Trickfilm entstand unter der Beteiligung des WDR (Redaktion: Jens Opatz) als einzigem deutschen Partner. Die International Emmys sind der weltweite Ableger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt.

Zum Inhalt: Es ist Weihnachtszeit auf der Farm. Shaun kann es kaum erwarten, Strümpfe an den Kamin zu hängen. Doch diejenigen, die Bitzer besorgt hat, sind viel zu klein: So passen längst nicht genug Leckereien hinein! Zusammen mit Timmy schleicht er in das Haus des Farmers, um eine von dessen Socken zu stibitzen. Dabei geht Timmy verloren - und so startet eine turbulente Suche nach dem jüngsten Herdenmitglied.

„Es ist ein Schaf entsprungen“ wird in diesem Jahr wieder mehrfach im Weihnachtsprogramm zu sehen sein: Bei KiKA am 27. November 2022 um 17.25 Uhr, auf kika.de und im KiKA-Player sowie an Heiligabend im Ersten um 8.00 Uhr.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell