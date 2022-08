WDR Westdeutscher Rundfunk

Neues Digital-Angebot: WDR Lokalzeit startet Newsletter zum Thema Ehrenamt

Köln (ots)

Wer sind die Menschen, die sich in NRW für andere einsetzen? Warum engagieren sie sich ehrenamtlich? Was wollen sie verändern? Vom 10. August 2022 an erscheint dazu alle zwei Wochen jeweils mittwochs ein Newsletter der WDR Lokalzeit – für und über ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger.

Darin erzählt die Lokalzeit Geschichten von Menschen, die im Ehrenamt anpacken als Inspiration, wie und wo sich jede und jeder selbst einbringen kann. Im Ehrenamts-Newsletter geht es außerdem um Newcomer und (fast schon) Profis, um die Auszeichnung „Ehrwin des Monats" und um technische Hilfsmittel, die manchen Einsatz überhaupt erst möglich machen. Auch die Abonnentinnen und Abonnenten selbst können sich beteiligen: mit eigenen Ideen, Anregungen und Hinweisen per Mail an Lokalzeit.Ehrenamt@wdr.de.

In den Sendungen der Lokalzeit im WDR Fernsehen spielt das Ehrenamt regelmäßig eine wichtige Rolle. Der Newsletter stärkt diesen Schwerpunkt und verlinkt auf die passenden Lokalzeit-Beiträge in der ARD Mediathek.

Wer den Newsletter erhalten möchte, kann sich online registrieren unter:

http://www.wdr.de/k/Ehrenamt-Newsletter

