WDR Westdeutscher Rundfunk

Grimme-Preis für Freitagnacht Jews

Köln (ots)

Der WDR freut sich mit Daniel Donskoy über den Grimme-Preis für "Freitagnacht Jews“ (Turbokultur für WDR, WDR-Redaktion: Thomas Hallet und Marion Menne-Mickler).

WDR-Intendant Tom Buhrow: „Ich gratuliere Daniel Donskoy und dem ganzen Freitagnacht Jews-Team zum Grimme-Preis. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung für dieses ganz besondere Format. Das bestärkt uns einmal mehr darin, innovative und mutige Ideen auf den Weg zu bringen. Daniel Donskoy spricht mit seinen Gästen schonungslos offen, humorvoll und gleichzeitig tiefgründig über die vielen Facetten des jüdischen Lebens. Wir wissen wie wichtig es ist, miteinander ins Gespräch zu kommen – bei Freitagnacht Jews klappt das ganz ausgezeichnet.“

In den acht Folgen "Freitagnacht Jews" (in der ARD Mediathek http://www.wdr.de/k/ardmediathek-fnj ) lädt Daniel Donskoy spannende Gäste zu Dinner und Diskurs ein. Bei leidenschaftlichen Streitgesprächen steht am Ende vor allem eines: Verständnis füreinander zu entwickeln und eine neue Perspektive auf das Wort „Jude“ zu werfen. Die Sendung wurde bereits mit dem Deutscher Fernsehpreis 2021 ausgezeichnet und ist für den CIVIS Medienpreis 2022 nominiert.

Aktuell knüpft "Freitagnacht Jews – Der Podcast“ an das preisgekrönte TV-Format an. Die vier 45-minütigen Podcast-Folgen sind in der ARD Audiothek https://www.ardaudiothek.de/sendung/freitagnacht-jews-der-podcast/10343849/ abrufbar und auf allen gängigen Streaming-Portalen. Derzeit produziert der WDR mit Daniel Donskoy die Reportagereihe „Freitagnacht Jews around the world“ für die ARD-Mediathek. Sie führt in einige Metropolen Europas und der Welt: nach London und Tel Aviv, nach Istanbul und Buenos Aires.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell