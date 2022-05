WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR-Thementag: „Alles wird teurer?!“

Die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen steigt weiter, im Mai lag sie bei 8,1 Prozent. Wie gehen die Menschen im Land damit um? Und was bringen ihnen die von der Politik beschlossenen Maßnahmen wie der Tankrabatt oder das 9-Euro-Ticket? Der WDR-Thementag „Alles wird teurer?!“ geht diesen Fragen am 1. Juni nach: im WDR Fernsehen und auf den Hörfunkwellen WDR 2 und 1LIVE.

In verschiedenen Sendungen und Programmen geht es um die Situation der Verbraucher:innen, für die das Leben immer teurer wird: vor allem für Familien, Alleinerziehende, Menschen mit geringem Einkommen oder diejenigen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind.

„Alles wird teurer?!“ im WDR Fernsehen

Das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin „MARKT“ widmet dem Thema „Preisexplosion“ am 1. Juni eine komplette Sendung (20.15 Uhr im WDR Fernsehen). „MARKT extra“ macht den Preischeck für Fleisch, Obst und Gemüse - und fragt: „Wo kriegt man in diesen Zeiten noch etwas für sein Geld?“ Beim Thema Spritpreise geht es in der Extra-Ausgabe „MARKT“ um die Frage, wer davon am meisten profitiert und ob der Tankrabatt, der ab 1. Juni gilt, eine sinnvolle Maßnahme ist.

Außerdem in der Sendung: Die Psychologie des Hamsterns - hilft das Entlastungspaket eigentlich den Richtigen? Und: Pfiffige Spartipps für NRW. So lässt sich zum Beispiel sparen, wenn der Auszubildende die Haare schneidet und wenn man beim Bauern ganz legal selbst erntet. Zu Gast im Studio ist Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes.

Auch in den aktuellen Sendungen im WDR Fernsehen - bei „Hier und heute“ (16.15 Uhr), „WDR aktuell“ (12.45 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr) sowie in den Sendungen „Aktuelle Stunde“ (18.45 Uhr) oder „Lokalzeit“ (19.30 Uhr) – geht es am 1. Juni um die Inflation und ihre Folgen: Wie wird das 9-Euro-Ticket genutzt? Wie sieht es an den Tankstellen aus? Wie gehen die Menschen mit weiteren Preissteigerungen um?

Der Thementag bei WDR 2 und 1LIVE

Bei WDR 2 läuft das Thema „Alles wird teurer?!“ den ganzen Tag über in allen Sendungen: Dabei bekommen die Hörer:innen vor allem viele praktische Informationen und Hinweise: Ein Reporter testet etwa die Apps, mit denen man Supermarktpreise vergleichen kann. Außerdem sind Reporter:innen schon am Morgen live im Land unterwegs, um zu berichten, wie der Start des 9-Euro-Ticktes klappt und was an den Bahnhöfen dadurch los ist.

Genauer unter die Lupe nimmt auch WDR 2 den Tankstellenrabatt: Gibt es dadurch an den Tankstellen die erwarteten langen Schlangen, wird das Benzin vielleicht sogar knapp? WDR 2 Reporter:innen berichten auch hier live. Außerdem geht es um die Frage, wie nachhaltig 9-Euro-Ticket und Tankrabatt eigentlich sind. Und WDR 2 möchte wissen: Wie sinnvoll sind diese Maßnahmen und was müsste eigentlich noch geschehen, um die Bürger sinnvoll zu entlasten?

Auch 1LIVE sendet am 1. Juni sowohl im Hörfunk-Programm als auch Online den ganzen Tag über aktuelle Informationen zu den Benzinpreisen und zum 9-Euro-Ticket.

