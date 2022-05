WDR Westdeutscher Rundfunk

„HYPE“: Neue Rap-Musical-Serie von COSMO feiert Premiere

„HYPE“, die erste fiktionale Serie von COSMO, dem jungen internationalen Kulturangebot des WDR, ist ab Freitag, 6. Mai 2022, in der ARD Mediathek, auf YouTube und bei ONE zu sehen. Gestern feierte die fünfteilige Rap-Musical-Serie Premiere auf der großen Kinoleinwand in Köln.

Echte Geschichten, authentische Figuren, laute Beats – das alles ist „HYPE“. Deutsch-Rap und authentische Schilderungen des Lebens junger Menschen mit Migrationshintergrund verschmelzen zu einer packenden Geschichte, die von starken Songs getragen wird. Für die Filmmusik ist kein Geringerer als Samuele „FRIO“ Frijo verantwortlich, der aktuell Deutschlands bekannteste Rap-Künstler:innen produziert.

Schiwa Schlei, Programmchefin von 1LIVE und COSMO: „HYPE vereint alles, was unser junges, internationales Kulturangebot ausmacht: Diversität, Innovation, Authentizität, kulturelle Vielfalt und gute Unterhaltung – unter anderem für ein Publikum mit Migrationsgeschichte. Der Serien-Fünfteiler ist dabei ein großer Schritt, um COSMO als Medienmarke auch digital zu etablieren und dem Nutzungsverhalten des Publikums stärker entgegenzukommen. Diese Kooperation mit der WDR-Fiktion ist für uns erst der Anfang.“

Inhalt: Musa (Soufiane El Mesaudi) ist leidenschaftlicher Rapper aus Köln. Seine Musik ist alles für ihn: Flucht, Traum und, so hofft er, auch bald seine Karriere, sein Hype. Doch Musa gerät ständig zwischen die Fronten des Drogendealers Emo (Leonidas Emre Pakkan), der das Viertel kontrolliert, und der Polizei. Währenddessen hadert die erfolgreiche Influencerin Naila (Nora Henes) mit ihrem scheinbar perfekten Leben, das nichts mehr mit ihrer Herkunft zu tun hat. Immer wieder zieht es sie zurück ins Viertel. Dort begegnet Naila ihrem Jugendschwarm Emo, nicht ahnend, dass dieser im Mittelpunkt krimineller Machenschaften steht. Naila und Musa werden auf harte Proben gestellt, aber sie kämpfen: um ihren Platz in der Welt, und um ihren Hype!

Den Soundtrack zur Serie gibt es ab Freitag auf allen gängigen Streamingplattformen und natürlich bei COSMO. Produziert haben „HYPE“ Picture Me Rollin' (Esra Phul, Patrick Phul) und eitelsonnenschein GmbH (Marco Gilles, Lutz Heineking Jr.) in Koproduktion mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln. Die Redaktion liegt bei Schiwa Schlei und Henrike Vieregge (beide WDR).

„HYPE“ (5 x 20 min.) – ab 6. Mai 2022 online first in der ARD Mediathek, wöchentlich im YouTube-Kanal von COSMO und am 12. Mai 2022 ab 23.10 Uhr bei ONE.

