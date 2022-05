WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR-Intendant Buhrow zu Ranking des „journalist“: „Auszeichnung und Ansporn zugleich“

Köln (ots)

Nach einer exklusiven Auswertung des Magazins „journalist“ nimmt der WDR Platz 3 unter den Redaktionen des Jahres 2021 ein. Das Branchenmagazin hat erstmalig erfasst, welche Redaktionen in Deutschland wie viele Journalistenpreise gewonnen haben. Der WDR ist demnach im vergangenen Jahr mit seinen journalistischen Beiträgen 21 Mal ausgezeichnet worden.

WDR-Intendant Tom Buhrow: „Das Ergebnis freut uns sehr. Es ist eine schöne Bestätigung und ein Beleg für die hohe Qualität unserer vielfältigen Berichterstattung. Dieser dritte Platz ist für uns Auszeichnung und Ansporn zugleich.“

Der WDR belegt im Ranking den dritten Platz hinter der Süddeutschen Zeitung (25 Preise) und der Zeit (22 Preise). Der „journalist“ hat alle Journalistenpreise in Deutschland ausgewertet, die 2021 vergeben wurden. 106 Preise sind laut „journalist“ in die Auswertung eingegangen – jeweils die ersten Plätze aller vergebenen Awards, gegebenenfalls in verschiedenen Kategorien.

