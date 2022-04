WDR-Comedy 'Team Abdel' mit Abdelkarim ist zurück!

Köln (ots) - Wunderschöne Natur, spektakuläre Sehenswürdigkeiten und freundliche Gastgeber – mit der neuen Themenwelt Reisen in der ARD Mediathek können alle von zuhause aus die Welt entdecken und Anregungen für den nächsten Urlaub sammeln. Übersichtlich sortiert in Camping, Wandern in den Bergen, Badeurlaub am Meer, Städtetrips und Sehenswürdigkeiten bietet die Themenwelt Reisereportagen und Länderporträts ...

