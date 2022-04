WDR Westdeutscher Rundfunk

Urlaub vom Alltag

ARD Mediathek startet neue Themenwelt Reisen

Köln (ots)

Wunderschöne Natur, spektakuläre Sehenswürdigkeiten und freundliche Gastgeber – mit der neuen Themenwelt Reisen in der ARD Mediathek können alle von zuhause aus die Welt entdecken und Anregungen für den nächsten Urlaub sammeln.

Übersichtlich sortiert in Camping, Wandern in den Bergen, Badeurlaub am Meer, Städtetrips und Sehenswürdigkeiten bietet die Themenwelt Reisereportagen und Länderporträts aus Deutschland, Europa und der Welt.

In Zeiten von Klimawandel, Meeresverschmutzung und Massentourismus gibt es Anregungen für nachhaltiges Reisen. Saisonale und thematische Schwerpunkte sowie speziell für die Mediathek entwickelte Formate sollen folgen.

Die redaktionelle Betreuung der Themenwelt übernimmt die WDR Reise-Redaktion.

Hier geht es zur Themenwelt Reisen in der ARD Mediathek https://www.ardmediathek.de/reisen

