WDR Westdeutscher Rundfunk

Absolut großartig! Absolut einzigartig! Absolut Sektor!

1LIVE holt mit neuem Live-Format die Stars in den Sektor

Köln (ots)

Mit dabei sind u.a. Marteria, Zoe Wees, Lost Frequencies, TRETTMANN, Felix Jaehn, LEA, LUNA u.v.m.

2 Tage, 9 Städte, 12 Locations, 20 Events – Am 20. und 21. Mai 2022 ist es wieder Zeit, um zusammen zu feiern! Deutschlands erfolgreichste junge Welle holt die Stars aus dem Radio auf die Bühnen in NRW und bringt dem gesamten Sektor das unvergleichliche Live-Feeling endlich zurück.

Absolut Sektor heißt das neue Event, das alles vereint, was die Hörer:innen am 1LIVEProgramm lieben: Exklusive Radiokonzerte von Top-Acts wie Marteria, Zoe Wees, Provinz, LEA, TRETTMANN, LUNA u.v.m, Comedy-Lieblinge wie Dennis aus Hürth und die angesagte Hörsaal Comedy, Live-Shows der Erfolgs-Podcasts Intimbereich und Beste Freundinnen und die fettesten Sessions mit Felix Jaehn, Lost Frequencies, Purple Disco Machine und weiteren DJs im 1LIVE Club!

Hochkarätiges Line-Up aus Musik-, Comedy-, Dance- und Podcast-Shows

Freitag, 20. Mai:

++ Aachen, Bonn, Essen, Dortmund, Münster, Bielefeld, Wuppertal ++

Eingeläutet wird das Event-Wochenende auf Burg Wilhelmstein in der Nähe von Aachen am Freitag zur Prime-Time von den Jungs von Provinz. Die zweifachen 1LIVEKrone Gewinner sind nach ihrer großen Tour im Sommer 2021 und darauf folgenden Studio-Sessions nun voll frischer Energie und mehr als gewappnet für den Festivalsommer 2022!

Gleiche Zeit, anderer Ort – Die Harmonie in Bonn bekommt Besuch von Deutschlands bekanntesten Langzeit-Berufsschüler: Dennis aus Hürth! Martin Klempnows Parade-Rolle des einfachen, aber herzlichen Hürther Berufsschülers ist seit Jahren fester Bestandteil der 1LIVE-Comedy und mit seinen unvergleichlichen Liveshows ein Lachmuskel-Trainer erster Klasse.

In Bielefeld startet gleich in zwei Locations die 'Absolut Sektor-Party'! Im Lokschuppen gibt sich TRETTMANN die Ehre. Erst kürzlich kündigte er an, sein neues Album sei so gut wie fertig – mit ein bisschen Glück darf der Sektor am dritten Maiwochenende schon mal erste Hörproben erleben.

Zwei Mal in Folge wurde LEA bereits mit der 1LIVE Krone als 'Beste Künstlerin' ausgezeichnet: Ihre Fans können sich nun gleich doppelt freuen – sie bringt Newcomerin LUNA mit ins Lokwerk nach Bielefeld, um mit einer exklusiven gemeinsamen Session für Gänsehaut-Momente bei den 1LIVE Hörer:innen zu sorgen.

Im Delta in Essen startet am gleichen Abend die Party mit dem Dresdener DJ und Produzent Purple Disco Machine. Mit im Gepäck hat er seinen Mega-Erfolgshit 'Hypnotized' (feat. Sophie & the Giants).

Lost Frequencies gehört nicht zuletzt dank seines Welthits 'Where Are You Now' (feat. Calum Scott) zu den internationalen Top-DJs und ist Headliner der größten Festivals weltweit! Bei Absolut Sektor werden die 1LIVE Hörer:innen im exklusiven Setting des Dortmunder Junkyards, zu den fetten Beats des gefeierten Belgiers die Nacht durchtanzen.

Im Jovel Club in Münster wird’s intim – der 1LIVE Podcast 'Intimbereich'kennt keine Tabus. Catrin Altzschner spricht mit ihren Gästen über Themen, über die sonst nur mit vorgehaltener Hand gesprochen wird. Nichts ist zu peinlich, zu heikel oder zu intim.

Am 20. Mai haben die 1LIVE Hörerinnen und Hörer die Chance, den Talk mit Catrin live zu erleben.

Samstag, 21. Mai

++ Bonn, Dortmund, Münster, Bielefeld, Paderborn ++

Am Samstag geht es in der Bonner Harmonie wortgewaltig weiter: Max und Jakob sind Beste Freundinnen. In ihrem Podcast reden sie schonungslos ehrlich über alles, was sie als Männer bewegt. Seit Oktober 2020 sind die beiden auch als Visual Podcast bei YouTube im 1LIVE-Wohnzimmer zu sehen, wo sie im Format 1LIVE Beste Freundinnen Zuhause mit verschiedenen Gästen über ihre Probleme sprechen und damit über 20 Millionen User:innen erreichen.

Ein absolutes Konzert-Highlight bietet am Samstagabend der Junkyard in der Dortmunder Nordstadt – 'Vollkontakt'-Rapper Marteria wird gemeinsam mit dem Sektor die Bühne abreißen. Der mit der 1LIVE Krone als 'Bester Künstler 2021' ausgezeichnete Rostocker ist absolut hyped auf Absolut Sektor!

Der Bielefelder Lokschuppen ist am 21. Mai für die fetteste Dance-Party mit Superstar Felix Jaehn reserviert. Der Publikumsliebling wurde ganze drei Mal in Folge mit der Krone als „Bester Dance Act“ ausgezeichnet.

Shootingstar Zoe Wees landete bereits mit ihrer Single „Control“ einen Welthit. Am Samstagabend verzaubert sie die Fans im Lokwerk in Bielefeld mit ihrer kraftvollen Stimme und emotionalen Texten. Wie stark ihre Messages sind, zeigte sie erst kürzlich, als sie mit einem eigens dafür komponierten Song ein Friedenskonzert an ihrer alten Schule in Hamburg spielte.

In Münster bringt 1LIVE am Samstag die heißesten Newcomer auf die Bühne! Nina Chuba, KAMRAD und Paula Hartmann sind die Stars des Abends auf der 1LIVE Newcomer Stage im Jovel Club. Alle drei machen authentische Popmusik mit elektronischen Einflüssen und befinden sich geradewegs auf der Überholspur!

Im „Audimax“ der Uni in Paderborn ist am Samstag, den 21.05. endlich mal wieder Präsenz gefragt für die 1LIVE Hörsaal Comedy. Moderiert wird der Abend von Fabio Landert, mit dabei sind Kinan Al, Negah Amiri, Erica Ratcliffe und Marcel Mann.

Außerdem wird es an beiden Tagen und mehreren Standorten in ganz NRW exklusive 1LIVE Clubs mit JC Zeller und den 1LIVE Club-Residents geben, unter anderem in Münster, Dortmund, Paderborn und Bielefeld.

1LIVE holt die Stars in clubbige Locations – der perfekte Start in die Festivalsaison!

Tickets für alle Events gibt’s auf sektortickets.de und mit etwas Glück On Air und online zu gewinnen.

Grundlage zur Durchführung von 1LIVE Absolut Sektor bildet die zu dem Zeitpunkt der Veranstaltung gültige Corona-Schutzverordnung sowie die behördlich geltenden Maßnahmen, die vom Sender ständig überprüft und gegebenenfalls auf das Veranstaltungskonzept angepasst werden.

Fotos unter ARD-Foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell