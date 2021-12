WDR Westdeutscher Rundfunk

1LIVE Krone: Sondersendung von 7 bis 15 Uhr

Köln (ots)

Die 1LIVE Krone 2021 wird morgen, am 9.12., ganztägig im Radio und in den sozialen Medien zelebriert. Das Herzstück bildet eine Sondersendung von 7 bis 15 Uhr, in der stündlich die Kronen live im Radio an die Gewinner:innen überreicht werden – Staralarm ist garantiert! Den Nachmittag und Abend runden hochkarätige Live-Sessions für den Sektor ab.

In der großen Radio-Show der 1LIVE Krone 2021 werden die begehrten Trophäen in allen sieben Voting-Kategorien stündlich zwischen 7 Uhr und 15 Uhr an die Gewinner:innen überreicht. Die von den Hörer:innen in den vergangen Wochen auserwählten Preisträger:innen werden über den Tag verteilt alle live in der Sondersendung zu Gast sein und für ihre Kronen mit besonderen Gratulationen, Beiträgen und Überraschungen geehrt.

Am Morgen von 7 Uhr bis 11 Uhr empfangen Freddie Schürheck und Benni Bauerdick die ersten Krone-Gewinner:innen des Tages. Von 11 Uhr bis 15 Uhr küren Larissa Rieß und Philipp Isterewicz, die ursprünglich durch den Gala-Abend in Bochum führen sollten, live on air die weiteren Preisträger:innen von Deutschlands wichtigstem Musikpreis.

Die Comedy Krone vergibt die 1LIVE Redaktion jedes Jahr selbst. Dieses Jahr konnte Star-Comedian Teddy Teclebrhan das Rennen für sich entscheiden. Und das ohne Zweifel verdient, denn es gibt nichts, was das Allroundtalent nicht kann: Comedy, Schauspiel, Gesang, Tanz und vor allem das ganz große Entertainment beherrscht Teddy wie kein Zweiter! Seit er vor einigen Jahren seiner Kunstfigur Antoine auf YouTube Leben und den Spruch ,Was labersch du, ey?' einhauchte, ist er aus dem deutschen TV nicht mehr wegzudenken. Diverse Auftritte bei TV total, seine eigene TV-Show ,Teddys Show', 2019 moderierte er den Deutschen Fernsehpreis und kürzlich war der in Eritrea geborene Comedian in der ersten Staffel der Amazon Prime Erfolgsserie: ,LOL – Last One Laughing' zu sehen. Für sein einzigartiges Talent wurde er im Jahr 2016 mit dem Deutschen Schauspielerpreis geehrt, am Donnerstag kommt Teclebrhan für eine der beliebtesten Auszeichnungen Deutschlands in den Sektor.

Grandiose Live-Sessions am Abend für den ganzen Sektor

Zur On Air-Aftershowparty spielt Star-DJ Felix Jaehn von 18 Uhr bis 19 Uhr ein exklusives Live-Set für alle Hörer:innen im Sektor. Den Schlusspunkt des großen 1LIVE Krone-Tages bildet ein exklusives Krone-Konzert inklusive Weltpremiere von keinem geringeren als Deutschlands Rap-Superstar Casper, der ab 21 Uhr On Air und live im Stream über die 1LIVE App performen wird. Nachdem das traditionelle ,Zurück Zuhause Festival' (ZZH) des Bielefelders in seiner Heimatstadt coronabedingt ins nächste Jahr verschoben werden musste, dürfte seine Live-Session bei der 1LIVE Krone die Fan-Herzen umso höher schlagen lassen.

Die Präsenzveranstaltung zur Verleihung der 1LIVE Krone 2021 wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt. Zudem verzichtet 1LIVE in diesem Jahr auf die Auslobung einer Sonderpreis-Krone. Weitere Infos gibt es laufend bei 1LIVE, auf 1live.de und in der App.

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell