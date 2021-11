WDR Westdeutscher Rundfunk

Legendär! – Die Zeitreise mit Riccardo Simonetti im WDR Fernsehen geht weiter

Köln (ots)

Entertainer Riccardo Simonetti taucht am 4. Dezember 2021 in „Legendär!“ tief ein in die Zeit der 1990er Jahre. Nach den Sendungen zu den Held:innen der 80er und 90er Jahre werden Riccardo Simonetti und der WDR im kommenden Jahr außerdem vier weitere Ausgaben von „Legendär!“ produzieren und herausfinden, was an vergangenen Jahrzehnten unvergessen ist.

Riccardo Simonetti: „Ich freue mich wahnsinnig, dass wir mit den 90ern nun bereits in eine zweite Runde ‚Legendär!‘ starten. Dass der Sender darüber hinaus das Vertrauen in mich und dieses Format setzt und wir diese großartige Sendung auch noch in weiteren Folgen im kommenden Jahr erleben werden, macht mich sehr stolz.“

Tattooketten und Buffalos, Furby und Tamagotchi, Spice Girls und DJ Bobo. Das alles und vieles mehr steht für die 90er. Riccardo Simonetti trifft einige Heldinnen und Helden dieser Zeit und findet heraus, weshalb viele dieses Jahrzehnt immer noch so feiern. Unter anderem blickt er mit Jasmin Wagner, die als „Blümchen“ so richtig durchgestartet ist, zurück auf die Mode und Musik der Zeit. Außerdem steigt er mit Henry Maske in den Boxring und besucht mit dem deutschen Supermodel Eva Padberg die Fashion Week in Berlin. Mit Marusha, der Techno-Queen der 90er, feiert Riccardo die Jugendbewegung. Und den Boyband-Hype lässt Riccardo Simonetti mit Eloy de Jong von „Caught in the Act” Revue passieren – inklusive Dance-Moves. Er geht auch der Frage nach, wie es für Eloy damals war, sich als Boygroup-Mitglied zu outen.

Kommentiert wird „Legendär – Unsere Helden der 90er“ von Moderatorin Aleksandra Bechtel, den Musikern Joey & Angelo Kelly, der Journalistin und Moderatorin Donya Farahani und dem Comedian Abdelkarim. Auch sie nehmen das Publikum mit auf ihre ganz persönliche Zeitreise zurück in die 90er.

Legendär – Unsere Helden der 90er – eine Zeitreise mit Riccardo Simonetti am 4. Dezember 2021, um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen und der ARD Mediathek

