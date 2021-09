WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR und Carolin Kebekus bauen die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren aus

Köln (ots)

Der WDR setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Carolin Kebekus, eine der wichtigsten und vielseitigsten Comediennes Deutschlands, fort und produziert in den nächsten beiden Jahren doppelt so viele Ausgaben ihrer Show wie bisher. Von Anfang 2022 bis Ende 2023 wird 'Die Carolin Kebekus Show' 16 Mal pro Jahr im Ersten und der ARD Mediathek zu sehen sein. Die Zuschauer:innen können sich außerdem ganzjährig auf zusätzlichen gesprächswertigen Online Content von 'DCKS' freuen. Der WDR-Rundfunkrat stimmte einem entsprechenden Vertrag in der Sitzung am 28. September 2021 zu.

Carolin Kebekus: 'Über die tolle Entwicklung der Show bin ich sehr glücklich und auch darüber, dass dies nun mit mehr Sendezeit honoriert wird. Ich freue mich sehr über doppelt so viele Wochen, in denen ich gemeinsam mit der btf, dem WDR und dem Ersten diese wunderbare Sendung produzieren und präsentieren darf.'

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung:

'Carolin Kebekus ist für mich eine exzellente Komikerin und echte Power-Frau. Sie schlüpft in ihrer Show spielend leicht in unterschiedliche Rollen und beherrscht die Verwandlung wie keine Zweite. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund und verbindet bissigen Humor mit ernsthaften gesellschaftlichen Themen. Es gelingt ihr dadurch auch, ein jüngeres Publikum für Themen zu sensibilisieren, die gesellschaftlich wichtig sind.'

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: 'Carolin Kebekus ist ein Glücksfall für die ARD. Wir freuen uns, dass sie ihr Engagement im Ersten und in der ARD Mediathek deutlich verstärkt. Unser Publikum freut sich darauf, weitere Facetten von Deutschlands bester Comedienne kennenzulernen.'

Produziert wird 'Die Carolin Kebekus Show' von der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH im Auftrag des WDR (Redaktion: Leona Frommelt).

