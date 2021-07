WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR setzt Sonderberichterstattung zu den Unwetter-Folgen fort

Köln (ots)

Der WDR setzt seine intensive Sonderberichterstattung zu den Folgen des Unwetters in Nordrhein-Westfalen im Radio, Fernsehen und Online fort. Im WDR-Fernsehen wird es von 14 bis 17 Uhr zu jeder vollen Stunde Ausgaben von „WDR Aktuell“ geben. In den 15- bis 20minütigen Sendungen wird u.a. live in die besonders stark betroffenen Orte in NRW wie Erftstadt und Bad Münstereifel geschaltet.

Auch die Sendung „Hier und Heute“ (ab ca. 15.15 Uhr) wird sich mit der Unwetter-Katastrophe beschäftigen. Am Abend übernimmt das WDR Fernsehen um 20.15 Uhr den ARD-Brennpunkt, anschließend folgt um 20.45 Uhr ein „WDR extra“ mit dem besonderen Blick auf NRW.

Nach der Spätausgabe von „WDR Aktuell“ um 21.45 Uhr folgt der „Kölner Treff“ mit Bettina Böttinger, die sich unter anderem mit dem Mediziner Eckart von Hirschhausen und dem Psychologen Leon Windscheid über das Unwetter, seine Ursachen und seine Folgen unterhalten wird. Anschließend gegen 23.45 Uhr übernimmt noch einmal „WDR Aktuell“ mit einer weiteren Sondersendung.

Im Radio sendet WDR 2 weiter monothematisch durch, auch die andere Wellen berichten regelmäßig. Im Netz wird auf wdr.de im Live-Ticker die Entwicklung im Land und darüber hinaus fortgeschrieben. Der YouTube-Kanal des WDR und die „WDR Aktuell“-App werden alle „WDR Aktuell“-Ausgaben live streamen.

