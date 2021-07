WDR Westdeutscher Rundfunk

Intime Gespräche belauschen - Mädelsabende als Podcast

Für alle Fans des erfolgreichen Formats über das echte Leben gibt es ab sofort einen Grund mehr sich zu freuen, denn ab dem 14. Juli 2021 startet der WDR in Zusammenarbeit mit funk „Mädelsabend“‘ auch als Podcast in der ARD Audiothek und auf gängigen Podcast-Plattformen. Bisher berichtet „Mädelsabende“ auf Instagram über Themen, die junge Menschen interessieren und bewegen.

„Mädelsabende“ ist der Podcast für alle, die was vom echten Leben hören wollen. Es geht um Beziehungen, um Sex, um körperliche wie mentale Gesundheit – und immer auch um Selbstliebe! Der Podcast gibt jungen Menschen Denkanstöße, mit denen sie den Mut finden können, ihre eigenen Alltagsprobleme anzugehen.

Alle zwei Wochen besuchen die Moderator:innen Clare und Marlon ganz unterschiedliche Menschen zuhause - und sprechen bei Snacks und Drinks über ihre persönlichen Geschichten. Es geht zum Beispiel um das Überwinden einer Essstörung, um die Angst vorm Coming Out, um eine Liebe mit großem Altersunterschied – oder um die Sorge, nie einen Orgasmus haben zu können.

Ab Mittwoch, 14. Juli, werden im zweiwöchentlichen Rhythmus neue Folgen veröffentlicht. Mit folgenden Themen startet der Podcast:

- Lara ist asexuell und für sie ist Sex ähnlich unangenehm, wie das Erbrochene ihres Hundes aufzuwischen - Laura hatte Magersucht und fing schon in der 4. Klasse damit an, Diäten zu machen - Lea leidet an Lipödem, also an einer Fettverteilungsstörung. Ärzt:innen sagten ihr oft, sie habe sich die Schmerzen nur im Internet angelesen

Hier geht’s zum Podcast: https://audiothek.ardmediathek.de/programsets/91065158

