WDR 5 Hörspiel mitten in der Drivetime

Auch wenn während der Corona-Pandemie in NRW tendenziell weniger auf den Straßen los ist, kann es kurz vor Fronleichnam auf den Autobahnen voll werden. WDR 5 möchte mit einem Hörspiel zur "Drivetime" den Pendler*innen die Wartezeit im Stau versüßen: Am 2. Juni überträgt WDR 5 das Hörspiel "Vielen Dank für Ihr Verständnis - Ein Stauspiel in fünf Fahrzeugen".

Jede*r kennt es: Alles steht, nichts geht. Die Gründe für die Staus auf den hiesigen Autobahnen sind vielfältig. Von überhöhtem Verkehrsaufkommen über Brückensperrungen, querstehenden LKW oder Leitplankenreinigungen bis hin zu verengten Fahrspuren und Baustellen. Und immer wieder Schilder, die sagen "Vielen Dank für Ihr Verständnis."

Das Chaos auf den Autobahnen treibt die Menschen im Hörspiel von Fritz Eckenga in den Wahnsinn: Autofahrer bringen in ihren Blechkisten Stauopfer. Abbrucharbeiten an Liebesbeziehungen werden beschleunigt. Spediteure rasten aus. Schlachtreife Schweine rasten neben dem Standstreifen. Entnervte Väter flüchten zu Fuß durch Rettungsgassen. Begabte Kinder reanimieren leblose Elektroautos. Ortskundige Radiohörer erteilen verzweifelten Nachrichtensprechern Nachhilfe in Heimatkunde. Zu kluge Verkehrspsychologinnen bestrafen zu dumme Klienten.

Dieses Hörspiel löst den Stau zwar nicht auf, hilft aber, ihn gut gelaunt zu überleben. Sendetermin ist der 2. Juni um 16.05 Uhr.

Das Hörspiel steht befristet zum kostenlosen Abruf zur Verfügung unter wdr5.de.

