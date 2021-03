WDR Westdeutscher Rundfunk

1LIVE DER RAUM: Neuer WDR-Podcast gestartet

Köln (ots)

Völlige Dunkelheit, totale Stille, ein Mikrofon und ein prominenter Gast: Mit 1LIVE DER RAUM ist am 3. März ein neuer Podcast gestartet, der außergewöhnliche Unterhaltung verspricht - ein Interview-Podcast ohne Interview. Wer den dunklen Raum betritt, ist 30 Minuten ganz auf sich alleine gestellt.

Viele Prominente lassen sich auf das Wagnis ein

Kontra K, Luisa Neubauer, Esra Karakaya, Luisa Dellert, Alligatoah, Luna, Aurel Mertz und viele andere Persönlichkeiten betreten den Raum, ohne zu wissen, was er mit ihnen macht. 1LIVE DER RAUM gewährt Einblicke in die Köpfe der Stars und bringt sie den Hörer*innen näher als je zuvor. Es werden keine Fragen gestellt, es gibt keine Erwartungen und keine Reize, auf die es zu reagieren gilt - nur einen Countdown, der die Besucher in die Einsamkeit entlässt.

Was machen die schlagfertigsten Comedians, wenn sie nicht schlagfertig sein können? Was erzählen Musiker, wenn sie nichts gefragt werden? Und was machen Influencer ohne ihre Community? Jede Folge wird anders und völlig unvorhersehbar. Geständnisse, lustige Anekdoten, Gedanken, musikalische Einlagen oder auch Stille, alles ist möglich.

1LIVE DER RAUM erscheint ab dem 3. März 2021 wöchentlich am Mittwoch in allen Podcatchern und in der 1LIVE App: http://www.wdr.de/k/1live-der-raum-podcast

