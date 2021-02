WDR Westdeutscher Rundfunk

Maus50: Bundespräsident empfängt die Maus und Mark Forster singt für sie

"Die Sendung mit der Maus" am 28. Februar 2021 (Das Erste, 9.00 Uhr und um 11.30 Uhr im KiKa) hat zwei besondere Überraschungen: Eine Woche vor ihrem 50. Geburtstag lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Maus in Begleitung von Ralph Caspers ins Schloss Bellevue ein. Im Gespräch mit beiden erklärt der Bundespräsident, was er persönlich von der Maus gelernt hat, und seine Ehefrau Elke Büdenbender erzählt, welches ihre Lieblingssachgeschichte ist. Ralph hat außerdem ein ganz besonderes Foto vom Bundespräsidenten von vor 50 Jahren dabei...

Einen Song zum großen runden Geburtstag schenkt Mark Forster der Maus.

Der Videoclip "ICH FRAG DIE MAUS" feiert in der "Sendung mit der Maus" am 28. Februar 2021 seine Weltpremiere. Doch wie entsteht eigentlich ein neuer Maus-Song? Das zeigt Armin am kommenden Sonntag in einer außergewöhnlich musikalischen Sachgeschichte: Das Kamerateam hat Mark Forster bei der Produktion von "ICH FRAG DIE MAUS" auf Schritt und Tritt begleitet. Eingespielt wurde der Song unter anderem mit den Musiker*innen der vielfach preisgekrönten WDR Big Band.

Eine Woche später, am 6. März, präsentiert Mark Forster seinen tanzbaren Geburtstagssong in "Frag doch mal die Maus - die große Geburtstagsshow" erstmals auf der Bühne (Das Erste, 06.03.2021, 20.15 Uhr). Und noch eine Überraschung hält der Musiker für "Die Sendung mit der Maus" schon am kommenden Sonntag bereit. Seine Stimme ist im berühmten Maus-Vorspann in einer anderen Sprache zu hören. Doch in welcher, das wird vorher nicht verraten... Denn Vorfreude ist ja die schönste Freude.

