Was ist der Corona-Plan? WDR extra mit NRW-Ministerpräsident Laschet

Kann ich in diesem Jahr Weihnachten feiern? Und wenn ja, wie? Was hat der Lockdown bisher gebracht? Ist eine Woche nach Beginn der neuen Maßnahmen schon absehbar, was sie genützt haben? Und wie geht es jetzt weiter?

Diesen und vielen weiteren Fragen der Menschen in NRW stellt sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im WDR extra am Dienstag um 20.15 Uhr. Dabei sollen möglichst viele unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen - von Mitarbeiter*innen im Gesundheitsamt genauso wie von Pflegekräften auf der Intensivstation bis zu Schüler*innen im kalten, weil gut durchlüfteten Klassenzimmer. Die WDR extra Redaktion plant, ein möglichst breites Spektrum abzubilden und hat dazu Fragen von Zuschauer*innen vorab aufgezeichnet. Sie werden von Armin Laschet live im Studio beantwortet.

Der WDR sendet das WDR extra "Was ist der Corona-Plan?" mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag, den 10.11. von 20.15 Uhr bis ca. 21.00 Uhr im WDR Fernsehen. Moderation: Catherine Vogel und Thomas Bug. Im Anschluss wird die Sendung in der WDR Mediathek abrufbar sein. Die Sendung Quarks entfällt.

