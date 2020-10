WDR Westdeutscher Rundfunk

"Nicht dein Ernst!" geht in die zweite Runde - Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe suchen ab November wieder Antworten auf Alltagsfragen

Köln (ots)

Was tun, wenn ich mich am Arbeitsplatz verliebe? Ist es okay, das Erbe der Kinder zu verprassen? Und sollte man seinem Sohn die pinken Leggings verbieten, um ihn vor Hänseleien zu schützen? In der neuen Staffel der WDR-Show "Nicht Dein Ernst!" hinterfragen Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe wieder die ungeschriebenen Gesetze des Alltags. In den neuen Folgen mit dabei: TV-Moderatorin Panagiota Petridou, die genau Bescheid weiß, wenn es um die kleinen und großen Fettnäpfchen des Berufslebens geht, Autor und Comedian Bastian Bielendorfer, der schon viele Nachbarschaftskriege live miterlebt hat und Kabarettistin Gabi Köster, die trotz harter Einschnitte im Leben ihren derben Humor nie verloren hat. Außerdem zu Gast: Sänger und Koch Nelson Müller in Sachen Ernährungstrends und Einkaufslisten und Schauspielerin Maren Kroymann zu Sexismus, Rollenklischees und Gleichberechtigung. Zwischen Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe geht es auch in dieser Staffel wieder ordentlich zur Sache, denn einer Meinung sind sie selten. Aber: "Das Schöne ist, keiner von uns ist nachtragend und wir können selbst nach heftigen Diskussionen freundschaftlich ein Glas Rotwein trinken", sagt Sabine Heinrich. Und auch Jürgen von der Lippe genießt den kontroversen Austausch mit seiner Kollegin. "Wir sind ein altes und ein junges Herz und zwei junge Seelen", beschreibt er das Miteinander. Neu bei "Nicht Dein Ernst!": Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe sprechen mit Zuschauer*innen im Publikum über ihre inspirierenden und persönlichen Geschichten. Ab dem 01. November um 22.15 Uhr widmen sich die beiden Gastgeber im WDR Fernsehen in jeder Folge einem anderen Thema: 01. November Auf Arbeit (Panagiota Petridou) 08. November: Die lieben Nachbarn (Bastian Bielendorfer) 15. November: Im besten Alter (Gaby Köster) 22. November: Mahlzeit! (Nelson Müller) 29. November: Eine Frage des Geschlechts (Maren Kroymann) Die Sendung ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit SEO Entertainment. Redaktion: Daniel Boltjes und Annabell Meyer-Neuhof Für akkreditierte Journalisten stehen Folge 1 und 5 im Vorführraum der WDR Presselounge bereit. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

