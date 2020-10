WDR Westdeutscher Rundfunk

Tage Alter Musik in Herne verschoben

Köln (ots)

In Absprache mit der Stadt Herne hat der WDR entschieden, die diesjährigen Tage Alter Musik in Herne, die vom 12. bis 15. November 2020 stattfinden sollten, in das kommende Jahr zu verschieben.

Die Tage Alter Musik in Herne sind ein international ausgerichtetes Festival, zu dem Künstler aus ganz Europa anreisen. Angesichts der aktuellen pandemischen Entwicklung können diese Anreisen derzeit verantwortungsvoll nicht ermöglicht werden.

Die Konzerte zu dem Festivalthema "Zurück zur Natur" finden voraussichtlich vom 11. bis 14. November 2021 statt.

