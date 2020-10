WDR Westdeutscher Rundfunk

DAB+-Sender Langenberg wird am 8. Oktober 2020 kurzfristig abgeschaltet

Köln (ots)

Auf Grund von Aufschalttest am DAB+-Senderstandort Langenberg wird am 8. Oktober 2020 zwischen 23.05 Uhr und 24.00 Uhr zeitweise der Empfang folgender Kanäle und Programme nicht möglich sein: DAB+ Kanal 11D 1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MÜ / RR / SI / WU), WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo Die Umschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus: NRW

Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Telefon 0221 / 220 7100

Email: wdrpressedesk@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell