ARD radiofeature im September: "Pflege ohne Nähe - Ein Feature über den Umgang mit Covid-19 in Altenheimen"

Die Corona-Beschränkungen haben sowohl die Senior*innen als auch das Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen dramatisch getroffen. Besonders schwer haben die Bewohner*innen unter wochenlanger Isolation gelitten, getrennt von ihren Angehörigen, aber auch untereinander. Das Dilemma: Pflege ohne Nähe ist kaum möglich. Die Pflegekräfte mussten die alten Menschen vor dem Virus schützen und gleichzeitig deren existenziellen seelischen und körperlichen Bedürfnissen nachkommen. Eine Woche hat Autor Jens Schellhass in einem Altenheim gewohnt, bis es wegen der Corona-Pandemie für Besucher geschlossen wurde. Auch danach hielt er Kontakt und erlebte die plötzliche Umbruchsituation mit. "Pflege ohne Nähe - Ein Feature über den Umgang mit Covid-19 in Altenheimen" heißt das neue ARD radiofeature, das ab Mittwoch, den 23. September 2020 in sieben Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist. Im Feature zeichnet der Autor eine akustische Innensicht aus einem Alten- und Pflegeheim, spricht mit Senior*innen und begleitet Pflegekräfte durch ihren Alltag. Dabei wird klar, dass jede neue Veränderung der Beschränkungen die Arbeit der Pflegekräfte zusätzlich strapaziert. Und deutlich wird auch: In Pflegeeinrichtungen, in denen Mitarbeiter*innen wenig Wertschätzung für ihre Arbeit erfahren, hat das Corona-Virus eine erheblich größere Chance um sich zu greifen. Jens Schellhass, geboren 1963, lebt als freier Hörfunkautor in Bremen. Für seine Features und Sozialreportagen ist er mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Deutschen Radiopreis und dem DRK-Medienpreis. Journalist*innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören. Sendetermine: SWR 2 Mittwoch, 23. September 2020, 22:03 Uhr BR 2 Samstag, 26. September 2020, 13:05 Uhr SR 2 KulturRadio Samstag, 26. September 2020, 17:04 Uhr Bremen Zwei (RB) Samstag, 26. September 2020, 18:05 Uhr NDR Info Sonntag, 27. September 2020, 11:05 Uhr WDR 5 Sonntag, 27. September 2020, 11:04 Uhr hr2-kultur Sonntag, 27. September 2020, 18:05 Uhr Redaktion: Tobias Nagorny (RB) Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD radiofeature 2020. Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

