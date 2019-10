WDR Westdeutscher Rundfunk

Eckart von Hirschhausen und das WDR Funkhausorchester präsentieren Musik zum Staunen, Schmunzeln und Mitsingen

Köln (ots)

Musik rührt uns zu Tränen, beschert uns das ein oder andere Mal eine ordentliche Gänsehaut - und kann sogar heilen. Und wenn man dann auch noch in der Kölner Philharmonie Teil eines riesigen Chores wird, dann ist sich Eckart von Hirschhausen sicher: "Mitsingen ist die beste Medizin!" Am 2. November 2019 geht der Arzt, Komiker und Moderator gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester dieser erstaunlichen Wirkung von Klängen auf den Grund und erforscht auf unterhaltsame Weise, warum uns Musik glücklich macht, selbst wenn sie traurig ist. Dr. Eckart von Hirschhausen: "Singen Sie auch immer heimlich mit, wenn Ihre Lieblingssongs, Ihre Lieblingsstücke im Radio kommen? Dann sind Sie der perfekte Gast am 02.11. in der Kölner Philharmonie. Denn das Besondere an diesem Abend: Sie dürfen laut mitsingen! Und ich verspreche Ihnen - wenn Sie sich trauen zu singen, dann singe ich auch mit..." Von Griegs "Morgenstimmung", über Beethovens "Ode an die Freude" bis hin zu Pharell Williams "Happy" zeigt Hirschhausen an der Seite des WDR Funkhausorchesters mit klassischen "Ohrwürmern" und mitreißenden Pop-Songs, dass der Konzertsaal der perfekte Ort für ganz große Emotionen ist. "Hirschhausen" am Samstag, 2. November 2019 um 20 Uhr in der Kölner Philharmonie. Karten gibt es bei Köln Ticket. Sendehinweis: "Klassik Populär" am 5. Januar 2020, 19.04 Uhr bei WDR 4. Das Konzert ist am 2. November außerdem im Live-Stream zu sehen: www.wdr-funkhausorchester.de Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell