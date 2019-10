WDR Westdeutscher Rundfunk

Ernst-Schneider-Preis für WDR Radiofeature

Die WDR-Produktion "Hallo Herr Kaiser - Was aus der guten alten Lebensversicherung wird" ist in diesem Jahr mit dem Ernst-Schneider-Preis ausgezeichnet worden. Das Radiofeature konnte sich in der Rubrik "Große Wirtschaftssendung" durchsetzen. Die Auszeichnung ist mit 7.500 Euro dotiert und wird an Heiner Wember (Autor) und Frank Christian Starke (Redaktion) verliehen. "Hallo Herr Kaiser - Was aus der guten alten Lebensversicherung wird" (Erstausstrahlung am 18. März 2018) thematisiert die Schwierigkeiten der deutschen Lebensversicherungen. Die Sendung analysiert die Probleme der Branche, zeigt Chancen und Risiken auf und gibt praktische Antworten darauf, wie Kunden mit Altverträgen verfahren können. Sie gibt Antworten darauf, ob und für wen neue Lebensversicherungen sinnvoll sind und welche Alternativen es für die Altersvorsorge gibt. Der Ernst-Schneider-Preis zeichnet journalistische Beiträge aus Fernsehen, Radio, Print und Internet aus, die wirtschaftliche Zusammenhänge allgemein verständlich vermitteln und durch Relevanz, Recherche sowie Erzähltechnik herausragen. Der Preis ist mit insgesamt 55.000 Euro dotiert und wurde in diesem Jahr zum 48. Mal verliehen. Die diesjährige Preisverleihung fand am 10. Oktober an Bord der MS Rheinenergie zwischen Köln und Düsseldorf statt.

