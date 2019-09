WDR Westdeutscher Rundfunk

"Soweit dazu" - Die Satireshow mit Markus Barth

Köln (ots)

Ein Moderator, ein Thema, eine halbe Stunde - in seiner ersten eigenen Show widmet sich Stand-up-Comedian und Autor Markus Barth den Themen, die in aller Munde sind - oder es längst verdient hätten. Die Verkehrswende, 30 Jahre Mauerfall, Wohnungsnot in deutschen Städten - hier hat Platz, was Relevanz hat. Ohne Zeigefinger und Klischees, stattdessen neugierig, überraschend und immer nach dem Motto "Aufwendig recherchiert, flockig präsentiert." "Wir wollen in Zeiten von 280-Zeichen-Posts und 30-Sekunden-Instastories wichtigen Themen den Raum geben, den sie verdienen. Ja, im Grunde sind wir das Gegenteil von Twitter. Eher so 'Monitor' mit Witzen", sagt Markus Barth. Sendetermine: WDR Fernsehen, Samstag, 21. September 2019, 22.30 - 23.00 Uhr WDR Fernsehen, Samstag, 12. Oktober 2019, 22.45 - 23.15 Uhr WDR Fernsehen, Samstag, 16. November 2019, 22.45 - 23.15 Uhr WDR Fernsehen, Samstag, 21. Dezember 2019, 22.45 - 23.15 Uhr Redaktion: Elke Thommessen, Julius Braun Die erste Ausgabe der neuen Satireshow steht im Vorführraum der WDR-Presselounge zur Ansicht bereit. Fotos unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Lena Schmitz

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220-7121

lena.schmitz@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

Fotos finden Sie unter ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell