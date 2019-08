WDR Westdeutscher Rundfunk

Senderabschaltung Standort Langenberg, 29. August 2019, 10:05 bis 10:30 Uhr

für Donnerstag, 29. August 2019 sind in der Zeit von 10:05 Uhr bis 10:30 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant: GFK Zylinderprüfung am Senderstandort.

Die Abschaltung der folgenden Programme betrifft:

DAB+ Kanal 11D

1live, 1live diGGi, WDR2, WDR2 Do, WDR2 RR, WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Vera, KiRaKa, Cosmo, Domradio

Folgende andere Dienste sind mit von der Abschaltung betroffen: Kanal 5C DR Deutschland / Private

Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus: Rhein Ruhr

