"Glückliche Partnerschaft" zwischen Saraste und WDR Sinfonieorchester

Abschiedskonzert am 5. Juli in der Kölner Philharmonie

Köln

Jukka-Pekka Saraste verabschiedet sich nach neun Jahren als Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters mit einer Auswahl seiner Lieblingsstücke. Neben Gustav Mahlers 5. Sinfonie wird er am 5. Juli in der Kölner Philharmonie zwei weitere vorab nicht genannte Werke dirigieren - als Überraschungen für das Publikum. Seit Beginn der Saison 2010/2011 hat der gebürtige Finne das WDR Sinfonieorchester geleitet, neu ausgerichtet und geprägt. Bei insgesamt 216 Konzerten stand er am Pult des Orchesters in Köln, Nordrhein-Westfalen und bei Gastspielen in Europa und Asien. Besonders mit Brahms, Mahler, Bruckner, Schostakowitsch und zuletzt einem großen Beethoven-Zyklus feierte er große Erfolge. Auch sein Sibelius-Zyklus zählte zu den großen Highlights seiner Amtszeit beim WDR Sinfonieorchester. Fast alle Sinfonien Sibelius' haben sie aufgeführt, ebenso das Violinkonzert, die Schauspielmusiken und die meisten Sinfonischen Dichtungen. Dabei hat Saraste das Orchester erst langsam an die Musik seiner finnischen Heimat herangeführt. "Zuletzt aber gehörte die Vierte Sinfonie, die für mich sehr wichtig ist, zu den Sternstunden. Da haben das besondere Spiel und die Erfahrung des WDR Sinfonieorchesters dieser Musik etwas ganz Einmaliges verliehen", äußert sich Saraste in einem Interview gegenüber Michael Struck-Schloen. Ein weiterer roter Faden in der Saraste-Ära bildete die frühe Moderne von Carl Nielsen, Bela Bartók und Igor Strawinsky bis Arnold Schönberg. Eine umfassende Diskografie und zahlreiche Auszeichnungen belegen die fruchtbare Zusammenarbeit. Zuletzt erschien im Frühjahr eine Gesamtaufnahme der Beethoven-Sinfonien, die national wie international vielfach gelobt wurde. "Jukka-Pekka Saraste ist ein Chefdirigent, der jedem Konzert seine ganz besondere Note gab und gibt - ehrlich, uneitel und bisweilen auf spektakuläre Weise unspektakulär", erklärt Siegwald Bütow, Manager des WDR Sinfonieorchesters. "Eine glückliche Partnerschaft, die nicht vieler Worte bedurfte und deren Ergebnisse für sich sprechen." Drei Konzerte stehen noch mit dem WDR Sinfonieorchester und seinem derzeitigen Chefdirigenten Jukka-Pekka Saraste an: Zunächst stehen am 28. und 29. Juni Mahlers Sinfonie Nr. 6 und Griegs Klavierkonzert a-Moll mit Boris Giltburg an, bevor am 5. Juli das offizielle Abschiedskonzert folgt. WDR Sinfonieorchester, Jukka-Pekka Saraste, Boris Giltburg: Freitag 28. Juni | Samstag 29. Juni | Konzertbeginn 20.00 Uhr| Einführung 19.00 Uhr | Livestream auf wdr3.de am 28. Juni, WDR 3 live am 29. Juni ab 20.04 Uhr WDR Sinfonieorchester, Jukka-Pekka Saraste: Freitag 5. Juli | Kölner Philharmonie | Veranstaltungsbeginn 20.00 Uhr | Einführung 19.00 Uhr | Livestream auf wdr3.de, Sendetermin im WDR Fernsehen wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Fotos unter ARD-Foto.de

