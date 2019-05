WDR Westdeutscher Rundfunk

Willkommen, Cristian Macelaru!

Köln (ots)

Am Dienstagabend (14.5.) stellt der designierte Chefdirigent Cristian Macelaru, der von der Saison 2019/20 an das WDR Sinfonieorchesters leitet, seine erste Saison vor. Beim Pressegespräch mit vor Ort sind WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber, Dr. Christoph Stahl, Leiter der Hauptabteilung Orchester und Chor, und Siegwald Bütow, Manager des WDR Sinfonieorchesters. Im Anschluss folgt die Veranstaltung "Ein Abend mit Cristian Macelaru" - Musik und Gespräche im Klaus-von-Bismarck-Saal im WDR-Funkhaus Köln. Dort präsentiert sich Macelaru dann auch persönlich, musikalisch und im Zusammenspiel mit dem Orchester den Abonnenten des Sinfonieorchesters. Cristian Macelaru wuchs in Temeswar (Rumänien) als jüngstes von zehn Kindern in einer musikalischen Familie auf und ging zum Violinstudium in die USA. Im Alter von 19 Jahren debütierte er in der Carnegie Hall und wurde jüngster Konzertmeister in der Geschichte des Miami Symphony Orchestra. Als Dirigent sorgte er 2012 für internationale Aufmerksamkeit, als er beim Chicago Symphony Orchestra für Pierre Boulez einsprang. Mittlerweile stand er am Pult vieler bedeutender amerikanischer und europäischer Orchester. Seine Aufgabe als Dirigent sieht Macelaru darin, "es dem Orchester zu ermöglichen, Musik in ihrer einfachsten Form, in ihrem ursprünglichsten Wesen zu vermitteln. Beim Start in meine erste Saison nehmen das WDR Sinfonieorchester und ich unsere Zuhörer*innen mit auf eine Reise, die uns alle Höhen und Tiefen unserer Existenz erleben lässt". Weitere Schwerpunkte der Saison 2019/2020 des WDR Sinfonieorchesters: - "Artist in Residence" als Komponist, Dirigent und Klarinettist: Jörg Widmann - Fortführung des Konzertformats "Musik im Dialog" mit Thea Dorn und Rüdiger Safranski - Fazil Says "Istanbul Symphony" als "Happy Hour" in Duisburg, Essen, Dortmund und Köln Das vollständige Programm der ersten Saison Cristian Macelaru beim WDR Sinfonieorchester sowie ein filmisches Porträt des neuen Chefdirigenten finden Sie unter: https://www1.wdr.de/orchester-und-ch or/sinfonieorchester/orchester/saison-neunzehn-zwanzig-102.html Hier finden Sie ebenso einen Kurzfilm über "Artist in Residence" (Jörg Widmann), die türkischsprachige Videoeinführung von Gülru Ensaris zu Fazil Says "Istanbul Symphony" sowie Infos von Orchestermanager Siegwald Bütow zur Saison 2019/2020.

