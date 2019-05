WDR Westdeutscher Rundfunk

WDRforyou bringt geflüchtete Schüler mit dem Bundespräsidenten ins Gespräch

WDRforyou, das WDR-Onlineangebot für Geflüchtete, bringt rund 40 Schülerinnen und Schüler mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender ins Gespräch. Das Treffen findet am 15. Mai 2019 von 12.00 bis 13.00 Uhr im Berufskolleg Bonn statt und wird live auf wdrforyou.de sowie bei Facebook (@WDRforyou) und YouTube gestreamt. Die Schüler*innen sind nach Deutschland geflohen und haben nun gerade ihr Fachabitur absolviert oder machen bereits eine Ausbildung. Es geht um Themen wie: Wie schwer war der Anfang? Was tun, wenn Mann eine Ausbildung zum Frisör macht, dann aber einer Frau die Haare schneiden soll? Was klappt gut, was nicht, und warum macht eine Ausbildung überhaupt Sinn? Isabel Schayani, Redaktionsleiterin von WDRforyou, wird das Gespräch gemeinsam mit WDR-Journalist Falah Elias moderieren. Schayani hat erlebt, wie eindrücklich es für Menschen, die neu in Deutschland sind und keine Demokratie kennen, sein kann, direkt mit dem Staatsoberhaupt zu sprechen. Schayani: "Als wir einen Livestream mit dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck gemacht haben, schrieb uns ein Syrer: 'Euer Präsident lacht mit euch, unserer wirft Bomben auf uns'". Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

