WDR Westdeutscher Rundfunk

"Ausnahmetalent": WDR-Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim erhält Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis

Köln (ots)

Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim wird in diesem Jahr mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet. WDR-Intendant Tom Buhrow: "Mai Thi Nguyen-Kim ist ein Ausnahmetalent. Ihr gelingt es, komplexe Wissenschaftsthemen verständlich, klug und mit Humor zu vermitteln. Das kommt bei Jüngeren und Älteren gut an. Wir sind stolz, mit ihr zusammenzuarbeiten." Mai Thi Nguyen-Kim moderiert seit Mai 2018 im Wechsel mit Ralph Caspers das WDR-Wissensmagazin "Quarks" und ist damit Nachfolgerin von Ranga Yogeshwar. Die nächste von ihr moderierte "Quarks"-Sendung zum Thema "Drogen - gefährlich oder halb so wild?" läuft am Dienstag, 14. Mai, um 21 Uhr im WDR Fernsehen (www.quarks.de). Mai Thi Nguyen-Kim hat an renommierten Universitäten - RWTH Aachen, Harvard- University, Massachusetts Institute of Technology - in Deutschland und den USA geforscht. Schon während ihrer Promotion ist Nguyen-Kim erfolgreich auf Science-Slams aufgetreten. Sie versteht es, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären, und blickt gerne hinter die Dinge. Als YouTuberin begeistert Mai Thi Nguyen-Kim eine große Fangemeinde in ihrem Wissenschafts-Kanal maiLab - ein Format von funk, dem jungen Online-Angebot von ARD und ZDF. Die Hanns-Joachim-Friedrichs-Preisverleihung findet am 14. November 2019 im Westdeutschen Rundfunk in Köln statt. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de www.hanns-joachim-friedrichs.de

