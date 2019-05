WDR Westdeutscher Rundfunk

Auf ein Neues! Der WDR schenkt exklusive Privatkonzerte seiner Ensembles - gesucht werden ungewöhnliche Locations

Star-Violinist Daniel Hope und Götz Alsmann übernehmen die Schirmherrschaft

Köln (ots)

Die Resonanz war groß, als der WDR seinen Hörer*innen im vergangenen Jahr außergewöhnliche Auftritte seiner vier Ensembles schenkte. Grund genug, den Zuhörer*innen anlässlich der Saisoneröffnung 2019/20 erneut die Möglichkeit zu geben, WDR Sinfonieorchester, WDR Funkhausorchester, WDR Big Band und WDR Rundfunkchor zu sich in die Region an ungewöhnliche Orte zu holen. Vom 6. Mai bis zum 16. Juni 2019 läuft die Bewerbungsphase, am Wochenende 31. August/1. September 2019 gehen die Musiker*innen auf die Reise. Wo die Konzerte dann stattfinden, entscheidet eine hochkarätig besetzte Jury. Christoph Stahl, Leiter der Hauptabteilung Orchester und Chor: "Mit unseren Ensembles sind wir zwar oft in unserem Bundesland unterwegs, um für die Menschen zu spielen und die hiesige Kulturlandschaft zu bereichern. Die vier Konzerte im Rahmen dieser Aktion sind aber noch einmal etwas ganz Besonderes. Die Nähe des Publikums, das einzigartige Ambiente, die Begeisterung der Leute vor Ort - all das hat uns bewogen, uns auch dieses Jahr auf eine "Zugabe" an weiteren Orten zu freuen. Es ist nicht nur so, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Konzerte schenken, wir fühlen uns auch beschenkt - von unserem wunderbaren Publikum." Wie schon im Vorjahr haben auch 2019 wieder die Bewerbungen die größten Erfolgsaussichten, in denen wirklich ungewöhnliche Ort vorgeschlagen und die Vorschläge auf überzeugende Weise begründet werden. Nicht möglich sind Auftritte außerhalb von NRW und Open-Air-Konzerte, und Platz genug muss selbstverständlich auch sein. Bewerbungen für die Big Band, den Rundfunkchor und das Funkhausorchester nimmt WDR 4 unter www.wdr4.de entgegen. Wer das Sinfonieorchester privat hören möchte, mailt an WDR 3 unter www.wdr3.de. Die endgültige Auswahl trifft bis Anfang Juli eine hochkarätig besetzte Jury. Den Jury-Vorsitz bei WDR 4 übernimmt Götz Alsmann. Für WDR 3 ist Star-Violinist und WDR-3-Moderator Daniel Hope Schirmherr des Projekts. Hope wird auch beim Abschlusskonzert mit dem WDR Sinfonieorchester dabei sein. Mehr als 800 Bewerbungen wurden 2018 gezählt, als die so noch nie dagewesene Aktion des WDR Premiere feierte. Musiziert wurde schließlich vor begeisterten Musikliebhaber*innen im Second-Hand-Laden der Emmaus Gesellschaft in Krefeld, im Mönchengladbacher Hugo-Junkers-Hangar vor einer legendären "Tante Ju", in der Zimmerer-Halle des Bildungszentrums der Kreishandwerkerschaft Wittekindsland in Lübbecke und im Museum für Kaffeetechnik in Emmerich. Fotos unter ARD-Foto.de

