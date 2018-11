Superheldenhaft! Die 12. ARD-Kinderradionacht rettet die Welt

Köln (ots) -

Moderatorin Mona Ameziane lädt alle ein bei der ARD-Kinderradionacht am 30. November ab 20.05 Uhr mit zu träumen - und mitzumachen. Dabei geht es nicht nur um die Superhelden aus Kino und Comics, sondern auch um Alltagshelden und Kinder, die über sich hinaus wachsen. Fliegen wie Superman, an steilen Häuserwänden kleben wie Spiderman oder finstere Verbrecher jagen. Superhelden beflügeln unsere Fantasie und junge wie erwachsene Menschen möchten so sein wie sie: mutig, stark und unbezwingbar. Die ARD-Kinderradionacht bietet fünf Stunden superheldenhafte Hörspiele, Lesungen, Reportagen, Comedys und Musik. Wie immer kann man live dabei sein, sich per Telefon an der Sendung beteiligen oder eine Nachricht ins Online-Gästebuch eintragen. Die Sendung ist ein Gemeinschaftsprodukt aller ARD-Kinderredaktionen und wird bundesweit über UKW und im Internet-Livestream übertragen. Wachbleibe-Partys in der Schule oder zu Hause Zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer in ganz Deutschland beteiligen sich seit Jahren an der ARD-Kinderradionacht und organisieren mit ihren Klassen Wachbleibepartys. Vielerorts wird eine ohnehin geplante Lesenacht auf den Termin der Kinderradionacht gelegt. In hunderten von Schulen und Stadtbüchereien quer durch ganz Deutschland, aber auch zu Hause werden sich Kinder als Superhelden verkleiden und vor dem Radio davon träumen, übermenschliche Kräfte zu haben. Unterstützt wird die ARD-Kinderradionacht 2018 von der Stiftung Zuhören (www.stiftung-zuhoeren.de). Wer dabei sein will, kann sich im Internet anmelden. Das vollständige Programm der ARD-Radionacht für Kinder und alle weiteren Informationen unter kinderradionacht.de und presse.wdr.de. Sendehinweis: "Superheldenhaft! Die ARD-Kinderradionacht rettet die Welt" am 30. November 2018, 20.05 - 1.00 Uhr im WDR 5 KiRaKa und im Digitalradio. Fotos unter ARD-Foto.de

