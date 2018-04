Neue DJ-Show bei WDR COSMO

Köln (ots) -

Keine Vorgaben, keine Begrenzungen, keine Formate: Ab dem 13. April 2018 übernehmen die international bekannten Musiker und DJs Patrice, Michael Mayer, Tereza, KitschKrieg und Mercy Milano immer freitags für eine Stunde das Programm von WDR COSMO. Von 19.00 bis 20.00 Uhr spielen sie aktuelle Tunes, Entdeckungen aus erster Hand und den Sound von Morgen. Die Akteure in der neuen DJ-Show von COSMO sind begnadete Geschichtenerzähler zwischen den Welten. Sie lieben ihren Sound - von Hip Hop und Techno bis hin zu Soul, Reggae und Afrobeats. COSMO-Musikchef Francis Gay: "Alle Künstler haben richtig Lust auf die neue Show im Radio. Sie stellen ihre eigenen Playlists zusammen, berichten über ihren persönlichen Musikkosmos und bringen interessante Gäste mit ins Studio." Los geht es am 13. April mit Michael Mayer. Die Legende in der Clubkultur hat die internationale Dance Music geprägt - als Gründer von Kompakt, als Produzent und als weltweit gebuchter DJ. Am 20. April ist das Berliner Producer-Kollektiv KitschKrieg an der Reihe. Die Kreuzberger Kombo hat mit Trettmann einen der erfolgreichsten Künstler im aktuellen HipHop etabliert. KitschKrieg stehen für Tunes zwischen Trap und Dancehall. In der Woche danach folgt am 26. April Mercy Milano mit seinem unverwechselbaren Sound zwischen Hip Hop, Cloudrap, Grime, Trap und Afrobeats. Patrice ist einer der bedeutendsten deutschen Reggae- und Pop-Interpreten. Angefangen hat er mit akustischem Reggae. Seither hat Patrice die Welt bereist und aus globalen Sounds seinen eigenen Mix kreiert, den er am 4. Mai bei COSMO präsentiert. Zum Abschluss der ersten Runde der neuen DJ-Show am 11. Mai legt Tereza bei COSMO auf. In ihren Sets geht es zur Beat Avantgarde, zu UK Grime, Footwork und elektronischen Sounds. Die ersten Sendetermine der Reihe im Überblick: 13.04. COSMO mit MICHAEL MAYER 20.04. COSMO mit KITSCHKRIEG FM 27.04. COSMO mit MERCY MILANO 04.05. COSMO mit PATRICE 11.05. COSMO Waters mit TEREZA Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.de

