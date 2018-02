Kulturradio WDR 3 und Stadt Witten: 50. Wittener Tage für neue Kammermusik

Köln (ots) -

WDR 3 feiert Jubiläum: Zum 50. Mal finden die Wittener Tage für neue Kammermusik statt - dieses Jahr vom 27. bis 29. April 2018. Seit 1969 veranstalten der WDR und die Stadt Witten das renommierteste Festival für Neue Musik in NRW. Mehr als 20 Uraufführungen bietet WDR 3 bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik. Alle sind im Programm zu hören. Das Kulturradio sendet die Konzerte via UKW, DAB+, Internet und Satellit - und sorgt so für weltweite Präsenz des Festivals. Live dabei sein können die WDR 3 Hörerinnen und Hörer am Freitag, den 27.4.2018, von 20:04 bis 24:00 Uhr und am Samstag, den 28.4.2018, von 20:04 - 22:30 Uhr. Auch alle übrigen Konzerte werden während des Festival-Wochenendes zeitversetzt auf WDR 3 ausgestrahlt. Hochkarätige Interpreten sind in Witten zu erleben: Der englische Pianist Nicolas Hodges tritt mit dem WDR Sinfonieorchester unter Leitung von Mariano Chiacchiarini und mit seinem Trio Accanto auf. Ebenfalls dabei sind das GrauSchumacher Piano Duo, das Trio Catch und das Klangforum Wien unter Leitung von Emilio Pomàrico und Peter Rundel. Im Mittelpunkt der Wittener Tage für neue Kammermusik steht in diesem Jahr die Musik des französischen Komponisten Mark Andre. Das Festival präsentiert zwei neue Werke von ihm: Ein konzertantes Werk für Harfe, Kammerorchester und einen Flüsterraum, den er für das Märkische Museum konzipiert hat - kombiniert mit einem großen Solo für Klarinette, das von Jörg Widmann gespielt wird. In einem Gesprächskonzert gibt Mark Andre Auskunft über sein Leben und sein Werk. Musikpädagogen und Wissenschaftler der Musikhochschule Köln und der Folkwang Uni Essen begleiten das Programm. Es gibt ein Schulprojekt und Studierende können Proben und Vorträge besuchen sowie an Workshops teilnehmen. Außerdem wird es ein Newcomer-Konzert geben. Die Uni Witten-Herdecke veranstaltet am Freitag, 27.4.2018, ein Symposium. Der Kartenvorverkauf für die Wittener Tage für neue Kammermusik beginnt ab sofort. Die Eintrittskarten sind über tickets@wittenertage.de erhältlich. Weitere Informationen und die WDR 3-Sendetermine finden Sie im Internet unter www.wdr3.de und www.wittenertage.de sowie über das WDR 3 Hörertelefon unter 0221-56789 333. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

