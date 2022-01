TARGOBANK AG

TARGOBANK verlängert Leasing-Förderprogramm für mehr Nachhaltigkeit

Düsseldorf

Förderprogramm beinhaltet geförderten Leasing-Kalkulationszins für nachhaltige Investitionen

Mögliche Anwendungsbereiche sind Energieeffizienzmaßnahmen bei Produktionsanlagen und -prozessen

Wegen hoher Nachfrage wird Laufzeit des Förderprogramms bis zum 31. Dezember 2022 verlängert

Nachhaltigkeit und der schonende Umgang mit Ressourcen haben in allen Bereichen der Wirtschaft mittlerweile höchste Priorität. Öffentliche Aufträge werden häufig nur noch an Unternehmen vergeben, die entsprechend aufgestellt sind und in umweltschonende Technologien und Ausstattung investieren. Das Leasing-Förderprogramm der TARGOBANK unterstützt Unternehmen hierbei: Für Leasingverträge zur Investition in nachhaltige Produktionsanlagen und -prozesse fällt ein vergünstigter Kalkulationszins an.

Anwendbar ist das Angebot etwa auf Energieeffizienzmaßnahmen sowie Investitionen, die Material und Ressourcen einsparen oder Emissionen und Abfall vermeiden. Förderberechtigt ist auch die Anschaffung von Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzellenfahrzeugen. "Der Schutz der Umwelt und nachhaltiges Wirtschaften sind zentrale Anliegen der TARGOBANK. Dem tragen wir mit unserem Förderprogramm Rechnung", fasst Stefan Linke, Vertriebsleiter der TARGO Leasing GmbH, zusammen. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die TARGOBANK die Laufzeit des Förderprogramms um ein Jahr verlängert: Das Angebot gilt nun bis zum 31. Dezember 2022.

Attraktive Konditionen, einfache Beantragung

Auch im Rahmen des Förderprogramms gilt: Die Gestaltung des Leasingvertrages, etwa in Bezug auf Laufzeiten und Ratenhöhe, lässt sich auf die jeweilige Kundensituation anpassen. Der geförderte Kalkulationszins wird ebenfalls anhand der individuellen Kundensituation ermittelt - er richtet sich unter anderem nach der Bonität des Unternehmens und der Besicherung des Vertrages. "In Bezug auf die Preisgestaltung ist das Angebot unter dem Strich oft attraktiver als alternative Förderprogramme", resümiert Vertriebsleiter Stefan Linke. Ein weiterer Vorteil des Programms ist dessen Einfachheit: Als Förder-Nachweis genügt eine Selbsterklärung des Leasingnehmers.

