TARGOBANK eröffnet bundesweit erstes Geschäftskunden-Center

Geschäftskundenbereich wächst stetig // TARGOBANK startet Pilotprojekt im Zentrum Münchens // Handwerkerschaft kristallisiert sich als Hauptzielgruppe heraus

Die TARGOBANK investiert gegen den Branchentrend weiter in ihr Filialnetz und hat die Geschäftsstelle in der Münchner Innenstadt zu einem zentralen Beratungspunkt für Gewerbetreibende und Selbstständige ausgebaut. Bereits seit rund zwei Jahren bietet das Bankhaus mit Hauptsitz in Düsseldorf auch maßgeschneiderte Produkt- und Finanzierungslösungen für diese Zielgruppe an. Damit hat die Bank die Angebotslücke zwischen ihrem Privat- und Firmenkundengeschäft geschlossen. Vor dem Hintergrund des großen Zuspruchs in der Region fiel die Entscheidung, die Filiale in der Münchener Frauenstraße als Pilotprojekt voranzutreiben. Schon seit Anfang Juni können sich Geschäftskunden über Konto-, Karten- und Kreditprodukte von spezialisierten Mitarbeitern beraten lassen. Das Geschäftskunden-Center wird damit die zentrale Anlaufstelle für TARGOBANK Businesskunden aus dem Großraum München - und markiert so einen wichtigen Punkt in der Diversifizierungs-Strategie der TARGOBANK.

"Im Fokus unseres Geschäftskunden-Angebots stehen schnelle und unbürokratische Kreditentscheidungen und eine individuelle Betreuung mit festen Ansprechpartnern vor Ort", sagt Maren Mölleken, die das Geschäftskundensegment als Bereichsleiterin verantwortet. "Wir haben das ambitionierte Ziel, in dieser Zielgruppe künftig die bessere Alternative zu den in diesem Marktsegment etablierten Banken, Sparkassen und Kreditgenossenschaften zu sein", so Mölleken weiter.

Große Nachfrage aus dem Handwerk

Insbesondere in der Handwerkerschaft konnte in den vergangenen Jahren ein relevantes Kundenwachstum verzeichnet werden. Laut einer aktuellen Erhebung, die die TARGOBANK gemeinsam mit dem Deutschen Handwerksblatt durchgeführt hat, wünschen sich 60 Prozent der Befragten Handwerker von ihrer Geschäftsbank auch zukünftig einen persönlichen Ansprechpartner, für 37 Prozent sei zudem der kurze Weg zum nächsten Filialstandort ein wichtiges Kriterium. Diese Ansprüche korrespondieren mit der Strategie der Bank, auch in Zukunft neben digitalen Tools und Services ein engmaschiges Filialnetz aufrechtzuerhalten.

Die offizielle Eröffnung des Geschäftskunden-Centers findet am morgigen Donnerstag ab 10.30 Uhr mit einem Filialevent in der Frauenstraße 10, 80469 München, statt.

