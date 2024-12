MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Doku fragt bei einer Reise durch den Osten Deutschlands nach der Kraft der Liebe

Leipzig (ots)

Journalist und Autor Cornelius Pollmer führt in „Tatsächlich echte Liebe – Vom Suchen und Finden des Glücks im Osten“ berührende und überraschende Gespräche mit Menschen im Osten Deutschlands zum Thema Liebe in all ihren Facetten. Die 90-minütige Doku ist ab 16. Dezember in der ARD Mediathek abrufbar und wird am 29. Dezember, 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen gesendet. In der ARD-Audiothek ist außerdem ab 16. Dezember ein Podcast zur Sendung mit Cornelius Pollmer zu hören.

Cornelius Pollmer, gebürtiger Dresdner und designierter Ressortleiter der ZEIT im Osten, war das ganze Jahr über mit einer Frage unterwegs: Ist die Liebe – in ihren unterschiedlichen Ausprägungen – eine Kraft, die Menschen trotz aller gesellschaftlicher Spaltung zusammenhält? Dafür reist er mit Bahn, Bus, Taxi oder zu Fuß zu den Menschen in Ostdeutschland und unterhält sich mit ihnen über die Liebe. Über das, was sie darunter verstehen und was sie ihnen bedeutet.

Dabei macht Pollmer bewegende Erfahrungen: In Halle, wo ein Gastwirt nur dank seiner Gäste nicht am Tod seines Sohnes zerbrach. In Görlitz, wo der Schriftsteller Lukas Rietzschel erzählt, wie er zu einer kaum für möglich gehaltenen Tiefe von Liebe gefunden hat. In Angern, wo die Liebe zur Heimat ein Dorf vor dem Niedergang gerettet hat. Der international gefeierte Schauspielstar Christian Friedel verrät Pollmer in Dresden, warum er sein Elbflorenz und die Elbe so liebt. Und in einem Swingerclub bei Köthen findet er heraus, dass dort neben bloßem Sex auch echte Liebe existiert. Ein Imbiss-Betreiber erzählt darüber hinaus von der Liebe zu seiner neuen Heimat in Neubrandenburg und eine Schäferin aus Thüringen, warum die Liebe zu Tieren ihr ein und alles ist. Cornelius Pollmer trifft auch einen Toilettenreiniger in Leipzig, der die Liebe seines Lebens verloren hat. Ein 50 Jahre verheiratetes Paar hingegen verrät in Erfurt das Geheimnis seiner Liebe und des nach wie vor glücklichen Zusammenlebens.

Für alle seine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nimmt sich Cornelius Pollmer viel Zeit. Und es geht nicht immer nur um Liebe, sondern auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Ab 16. Dezember ist darüber hinaus in der ARD-Audiothek ein Podcast mit Cornelius Pollmer zu seiner Doku-Reise durch den liebenswerten Osten abrufbar.

