Im Dialog mit dem Publikum: MDR lädt zum „Programmmachen“ ein

Wie werden Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk produziert bzw. Livesendungen vorbereitet? Wie werden Angebote für Social Media und Onlineplattformen umgesetzt? Um diese und mehr Fragen geht es im Rahmen der Programmmachen-Aktion, zu der der MDR vom 14. Oktober bis zum 13. November 20204 sein Publikum einlädt. Seit 2017 haben Zuschauer, Hörer und Nutzer einmal im Jahr die Möglichkeit, einen Tag hinter die Kulissen der MDR-Redaktionen zu schauen und dabei zu sein, wenn Programm für Fernsehen, Radio und Online entsteht. Interessierte können sich ab sofort über mdr.de/programmmachen für einen Redaktionsbesuch anmelden.

Bereits seit 2017 öffnet der MDR Redaktionen, Sendestudios und technische Arbeitsplätze für sein Publikum. 45 Angebote an den Hauptstandorten Halle, Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Dresden sowie in Regionalstudios und -büros warten in diesem Jahr auf die Zuschauer, Nutzer und Hörer. Sie können live dabei sein, wenn Programm für Online, Social Media, Fernsehen und Radio entsteht. Hierbei erfahren Interessierte, wie Themen ausgewählt und nach journalistischen Qualitätsstandards eingeordnet und medial abgebildet werden, Quellen und Fakten in den Redaktionen gecheckt werden oder wie der MDR barrierefreie Angebote für tägliche Sendungen, Filme und Serien produziert.

Auch für die MDR-Kolleginnen und Kollegen ist die Programmmachen-Aktion eine wertvolle Tradition, bei der der Publikumsdialog und die Transparenz der journalistischen Prozesse im Vordergrund stehen. Gäste haben die Möglichkeit, mit den Programm-Machern ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, aber auch Feedback und Impulse an die Redakteurinnen und Redakteure zu geben.

