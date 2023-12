MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Beliebter MDR-Musiksommer stellt sich für 2024 neu auf

Leipzig

2024 jährt sich die Geburtsstunde des Rundfunks in Mitteldeutschland zum 100. Mal und damit verbunden auch die der historischen Vorläufer der heutigen MDR-Ensembles. Bei der 33. Ausgabe des beliebten MDR-Musiksommers stehen diese nun noch stärker im Fokus. Und es gibt weitere Neuerungen, zum Beispiel beim Festivalzeitraum vom 2. bis 31. August 2024.

MDR-Intendant Ralf Ludwig stellt zum Jubiläumsjahr fest:

„100 Jahre Rundfunk in Mitteldeutschland, 100 Jahre MDR-Sinfonieorchester, 100 Jahre MDR-Rundfunkchor: Im Jubiläumsjahr 2024 kommt man an der Zahl 100 nicht vorbei! Deshalb stellt der MDR-Musiksommer die traditionsreichen MDR-Ensembles in den Mittelpunkt. Das Publikum darf sich bei der 33. Ausgabe des beliebten Festivals auf ein neues Profil freuen, bei dem diese noch stärker als bisher in der Region präsent sein werden – und damit die enge Verbindung zu den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterstreichen.“

Der neue Musiksommer startet am 2. August und endet am 31. August. Den Auftakt gibt Sangerhausen, den Abschluss Suhl. 24 Orte in ganz Mitteldeutschland wird der MDR-Musiksommer 2024 besuchen. Darunter vier neue Spielstätten in Bad Dürrenberg, Hainichen, Lichtenwalde und Meißen.

Mit dem Beginn zum Ende der Schulferien (der Hauptreisezeit) will der MDR-Musiksommer noch mehr Publikum in und aus der Region anziehen. Zum Start am 2. August im Europa-Rosarium von Sangerhausen gibt es gleich eine Premiere: Mit Lucie Leguay eröffnet erstmals eine Dirigentin den MDR-Musiksommer. Bei ihrem Debüt mit dem MDR-Sinfonieorchester bringt sie Musik aus ihrer französischen Heimat mit. Stargast ist die Saxophonistin Valentine Michaud. Den Schlusspunkt setzt am 31. August das MDR-Sinfonieorchester unter Leitung seines Chefdirigenten Dennis Russell Davies im Congress Centrum Suhl. Dieses Konzert stellt mit dem am 4. September in Leipzig stattfindenden zugleich den Auftakt für die neue Konzertsaison 2024/2025 dar.

Attraktive Spielorte und hochkarätige Gäste

Neben den Konzerten auf großer Bühne bieten die MDR-Ensembles beim MDR-Musiksommer auch in kleineren Formationen große Konzerterlebnisse an attraktiven Spielorten von Aschersleben bis Schneeberg. Neun Kammerkonzerte laden dazu ein, die Ensembles des MDR zu entdecken: So führt ein Quartett aus Flöte, Violine, Viola und Cello gemeinsam mit Schauspieler Günter Schoßböck eine Kompaktversion von Mozarts Zauberflöte auf, während das Programm »Der Tenor« Chorsolisten brillieren lässt.

Hochkarätige Gäste sind gemeinsam mit den MDR-Ensembles oder auch allein zu erleben: In Nordhausen verspricht die international geschätzte britische A-cappella-Band Voces8 bei ihrem Auftritt eine »Sweet Night«.

Weitere Prominente sind die Schauspielerin Katja Riemann beim »Karneval des Glücks« in Gera, die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann mit »Crossover exquisit« in der Sektkellerei Freyburg oder Schauspieler und Sänger Max Müller mit seinem Programm »Wiener Charme« im Konzertstall Seggerde.

Für Mitte August lädt der MDR-Musiksommer zu einem musikalischen Fest im zauberhaften Park von Kloster Altzella bei Nossen ein. Geboten werden musikalische Finessen, u. a. vom Weimarer Gitarrenquartett und vom MDR-Kinderchor, in historischem Ambiente sowie ein abendliches Wandelkonzert im illuminierten Garten.

Zum Jubiläumsjahr

Am 1. März 1924 ging die Mitteldeutsche Rundfunk AG in Leipzig auf Sendung – wenige Monate nach der deutschen Radiopremiere in Berlin. Vor allem zu Beginn der jungen Radio-Ära war der Bedarf an live gespielter Musik riesengroß, Aufzeichnungen waren technisch noch nicht möglich. Die Radiokonzerte der Musikerinnen und Musiker gingen aus dem engen Studio direkt »über den Äther«. Früher als andere setzte der mitteldeutsche Sender auf eigene Ensembles. So wurden die historischen Vorläufer der heutigen MDR-Ensembles, das Leipziger Sinfonieorchester und die Leipziger Oratorienvereinigung, bereits 1924 an die MIRAG gebunden.

Über den MDR-Musiksommer

Der MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören.

