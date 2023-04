MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Neues Highlight in der ARD Mediathek: MDR-Mockumentary „Irgendwas mit Medien"

Leipzig

Ab sofort ist „Irgendwas mit Medien“ als Highlight in der ARD Mediathek zu sehen. Die achtteilige Serie der UFA Serial Drama im Auftrag des MDR und in Zusammenarbeit mit ARD Kultur nimmt studentische Peinlichkeiten und akademische Absurditäten aufs Korn. Gefeiert wurde der Start am 13. April mit einer Preview im Audimax der Bauhaus-Universität Weimar.

Vom Hörsaal in die ARD Mediathek: „Irgendwas mit Medien“ – die Serie über Uni-Wahnsinn, Generation Selbstverwirklichung und die ganz große Kunst – fand genau diesen Weg. Die Idee stammt von den Nachwuchsfilmemachern Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff, die nicht nur in den Hauptrollen zu sehen sind, sondern auch die Drehbücher schrieben und Regie führten. Beide Allround-Talente haben selbst in Weimar studiert und die Serie an der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt, wo sie auch spielt und wo am 13. April die Preview stattfand. 430 Interessierte schauten im Audimax zwei Folgen, lauschten dem anschließenden Podiumsgespräch zur Serienentstehung und zu Filmförderungsmöglichkeiten und stellten den Macherinnen und Machern der Mockumentary ihre Fragen.

Ab heute sind alle acht Folgen von „Irgendwas mit Medien“ exklusiv in der ARD Mediathek abrufbar: https://1.ard.de/serie_irgendwasmitmedien

Zum Inhalt der Serie

Lennart (Mirko Muhshoff), selbst ernanntes Wunderkind und Überflieger, kommt nach dem Abitur an die Uni und studiert: „Irgendwas mit Medien“. Während er sich in sein neues Leben einfindet, trifft er immer wieder auf Simon (Jano Kaltenbach), seines Zeichens Langzeitstudent und hauptsächlich genervt von Lennart. Mehr oder weniger gemeinsam müssen die beiden die Herausforderungen des Studiums und des Erwachsenwerdens meistern. Währenddessen wird Lennarts Fernbeziehung zu seiner Schulliebe Inga immer komplizierter. Und nach mehreren einsamen Partynächten auf der Eckbank, ergebnislosen Textilkunst- und Audiokursen sowie gescheiterten Anbiederungsversuchen auf Dozierendenebene reflektiert Lennart zum ersten Mal sein Leben.

In weiteren Rollen spielen u.a. Målin Uschkureit, Ulrike Winkelmann, Valentin Emil Lubberger, Emil Schwarz sowie Gaststars aus TV, Musik und der Welt der Influencerinnen und Influencer. Mit dabei sind Dominique Horwitz („Verrückt nach Paris“, „Stalingrad“), „Spotlight“-Allstar Chiara Tews sowie TikTok-Creator Karim Jamal und Sebastian Meinberg (PULS Reportage, „Das schaffst du nie“).

„Irgendwas mit Medien“ ist eine Produktion der UFA Serial Drama im Auftrag des MDR und in Zusammenarbeit mit ARD Kultur. Produzentin ist Helga Löbel, Producerin ist Claudia Danne. Die Redaktion beim MDR haben Roman Twork und Barbara Butscher. Die Serie wurde in der Entwicklung von „Formate aus Thüringen“ sowie ebenfalls in der Produktion von der Thüringer Staatskanzlei gefördert. Die Dreharbeiten fanden vom 25. August bis 23. September 2022 in Weimar statt.

Besonders nachhaltig und komplett barrierefrei

Bei der Produktion von „Irgendwas mit Medien“ wurde ein konsequenter Ansatz zur grünen Produktion verfolgt. Dafür erhielt die Mockumentary das begehrte Zertifikat für die Einhaltung ökologischer Mindeststandards „green motion“ und wurde mit dem „Eisvogel – Preis für nachhaltige Filmproduktionen“ ausgezeichnet. Außerdem wurde die Produktion jüngst in der Kategorie Sustainable Production Award für den Global Production Award nominiert. Die Preisverleihung findet im Mai im Rahmen der Filmfestspiele Cannes statt.

Die Serie kann komplett barrierefrei mit Untertitelung (UT), Deutscher Gebärdensprache (DGS) und Hörbeschreibung (AD) in der ARD Mediathek abgerufen werden.

Weiterführende Informationen und Statements zu „Irgendwas mit Medien“ gibt es im Mediendossier.

