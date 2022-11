MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Unsere Mannschaft '74“: MDR-Doku über das DDR-Nationalteam bei der Fußball-WM 1974

Leipzig (ots)

Jürgen Sparwasser, Jürgen Croy oder Peter Ducke: Sie kickten einst in der besten DDR-Nationalmannschaft ihrer Geschichte. Höhepunkt war die WM-Teilnahme 1974 mit dem 1:0-Sieg gegen die Bundesrepublik. Jetzt erzählt eine neue Doku aus der MDR-Reihe „Legenden“ von der goldenen Ära des ostdeutschen Fußballs und von einem Tor, das die Fußballwelt auf den Kopf stellte. Die fünfteilige Doku ist ab 5. November in der ARD Mediathek und als kompletter Film am 6. November, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.

Im einzigen Fußball-Länderspiel zwischen der BRD und der DDR bei der WM 1974 schießt sich Jürgen Sparwasser mit seinem Siegtor in die Sport-Geschichtsbücher. Noch heute ist das Tor und der „Klassenkampf“ auf dem grünen Rasen unvergessen. Die Doku „Unsere Mannschaft '74“ und eine fünfteilige Mediathek-Serie beschreiben aber nicht nur das legendäre Tor, sondern gibt einzigartige Einblicke in das Leben der Ost-Fußballer während der WM in der damaligen BRD.

Das Autorenduo Carola Ulrich und Uwe Karte zeigt in der neuen MDR-Doku darüber hinaus, wie sich der Fußball nach diesem bedeutsamen Spiel in der DDR gewandelt hat und dass es dabei nicht nur Gewinner gab. Zu Wort kommen zudem zahlreiche Zeitzeugen dieses außergewöhnlichen Sportereignisses aus dem In- und Ausland. Präsentiert wird die Fußball-Zeitreise von der MDR-Sportjournalistin Stephanie Müller-Spirra. Neben dem WM-Helden Jürgen Sparwasser trifft sie auch auf ehemalige Mitspieler, wie Jürgen Croy, Peter Ducke, Hans-Jürgen Kreische und Erich Hamann – genauso aber spricht sie mit Zeitzeugen aus Ost und West, wie bspw. mit Matze Knop, Marcel Reif oder Gregor Gysi.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell